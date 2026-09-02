Las 10 motos más vendidas en agosto de 2026 en Argentina

El mercado argentino de las motos mantuvo su crecimiento durante agosto de 2026, con un fuerte avance frente al año pasado y un nuevo liderazgo de la Honda Wave 110S. Según el informe elaborado por ACARA y la DNRPA, durante el octavo mes del año se patentaron 73.566 motovehículos, un 1,8% más que en julio y un 34,2% por encima de agosto de 2025.

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El crecimiento también aparece al observar el acumulado: entre enero y agosto se patentaron 586.650 unidades, contra 415.523 del mismo período de 2025. Esto representa una mejora del 41,2%, confirmando el buen momento que atraviesa el mercado de las dos ruedas.

En ese escenario, la Honda Wave 110S volvió a mostrarse como la referencia. Con 8.337 unidades, concentró por sí sola el 11,3% del mercado. Aunque cayó 1,3% frente a julio, sus patentamientos aumentaron nada menos que 74,1% respecto de agosto de 2025. Además, acumula 59.184 unidades en 2026.

El segundo puesto quedó para la Gilera Smash, con 6.513 motos, un crecimiento mensual del 2,8% e interanual del 26,9%. Muy cerca en términos de volumen apareció la Keller KN110-8, tercera con 5.555 unidades. En su caso hubo una baja mensual del 12,7%, aunque frente al año pasado avanzó 33,2%.

La cuarta posición fue para la Motomel B110, que registró 4.755 patentamientos, seguida por la Corven Energy 110, con 3.674. Ambas retrocedieron respecto de julio, 1,7% y 7,3%, respectivamente, pero mostraron importantes mejoras interanuales: 31,1% para Motomel y 26,5% para Corven.

Uno de los grandes avances apareció en el sexto lugar. La Mondial LD 110 Max alcanzó 3.148 unidades, 4,9% más que en julio y 72,4% por encima de agosto de 2025. Séptima terminó la Zanella ZB 110, con 2.142 patentamientos y un salto mensual del 38,1%.

Las últimas tres posiciones mostraron algo más de variedad de cilindrada. La Motomel S2 150 fue octava con 1.679 unidades, mientras que la Honda GLH 150 alcanzó 1.535 y creció 49,5% interanual. Finalmente, la IKA P110 completó los diez primeros lugares con 1.266 unidades.

Así quedó el Top 10 de motos más vendidas de agosto de 2026: Honda Wave 110S (8.337), Gilera Smash (6.513), Keller KN110-8 (5.555), Motomel B110 (4.755), Corven Energy 110 (3.674), Mondial LD 110 Max (3.148), Zanella ZB 110 (2.142), Motomel S2 150 (1.679), Honda GLH 150 (1.535) e IKA P110 (1.266). El ranking deja una conclusión clara: las 110 cc siguen siendo las grandes protagonistas del mercado argentino, ocupando siete de los diez primeros puestos y sosteniendo buena parte del crecimiento del sector.