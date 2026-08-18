La familia Di Palma anunció el arribo de uno de los herederos al TC Mouras: “Seguro”

Luis Rubén Di Palma marcó el inicio de una costumbre familiar en el automovilismo argentino al convertirse en uno de los pilotos más destacados de su generación, con la conquista del Turismo Carretera en 1970 y 1971 con Torino. Su llegada a las 24 Horas de Le Mans como parte del equipo North American Racing Team en 1973 solo agigantó su imagen, algo que llevó a sus hijos a continuar con su legado.

De hecho, José Luis Di Palma se consagró en la Fórmula 2 Británica de 1994 de la mano de Madgwick International, mientras que su hermano Patricio fue campeón del Turismo Nacional en la Clase 3 en 2005. Claro que la lista sigue con Marcos y Andrea, pero los nietos del “Patriarca” también continúan en el mundo del automovilismo, con “Josito” actualmente en el TC y “Fefo”, que hasta 2023 compitió en Top Race.

En este contexto y mientras Dino compite en el Pista Mouras con Bruno Motorsport, “Pato” confirmó que está trabajando para que su hijo, Máximo, también arribe a una categoría de la ACTC, concretamente al Turismo Mouras. “Vamos a ver si con Máximo hacemos el ‘Mouras’, la idea es estar el año que viene y más que seguro con un Ford”, afirmó el expiloto en una reciente entrevista con Campeones.

De acuerdo con el arrecifeño, la idea es hacer la preparación y desarrollo del motor junto a Diego Gavilán para que el menor de sus hijos pueda correr el próximo año en la competencia de La Plata. “Vamos a meter mano en los motores”, agregó Patricio, que actualmente se aboca a la preparación del coche de Máximo para el Turismo Pista de Clase 3.

Cabe mencionar que el menor de los Di Palma se encuentra al mando de un Renault Clio en la competencia de la Asociación Pilotos Turismo Pista con 32.5 puntos, lo que lo deja en el puesto 27 de la tabla. A sus 20 años, Máximo buscará dar el salto a un certamen de la ACTC con la esperanza de seguir sumando horas sobre el coche e ir escalando para llegar a competir en el Turismo Carretera en el futuro cercano.

Máximo es, por ahora, el último heredero de Di Palma.

Se definen los clasificados a la Copa de Oro del TC

Tras la victoria de Tobías Martínez en el Desafío de las Estrellas llevado a cabo en San Juan, el Turismo Carretera volverá este fin de semana con la disputa de la décima fecha en el Autódromo Ciudad de Paraná. El trazado entrerriano será el escenario del cierre de la fase regular del campeonato, de manera tal que se terminarán de definir los clasificados a la Copa de Oro, que por ahora tiene asegurados a Jonatan Castellano, Agustín Canapino, Otto Fritzler, José Manuel Urcera y Juan Pablo Gianini.