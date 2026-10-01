Empieza la preventa de entradas para ver al MotoGP en Buenos Aires en 2027: cómo sacarlas

El Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires está listo para recibir al MotoGP (gentileza gobierno de CABA).

Empieza la preventa de entradas para la vuelta del MotoGP 2027 al renovado autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expendio arrancó este jueves 1° de octubre del 2026. Es exclusiva para clientes de Banco Ciudad hasta el 7 de octubre y las entradas se pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

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El viernes se conoció la fecha en que la Ciudad estrenará el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el regreso tras 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo. Del 9 al 11 de abril, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha.

La edición 2027 del MotoGP tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico con equipos que renovaron sus plantillas de pilotos. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una gran oportunidad para que los fanáticos puedan disfrutar el rendimiento de las nuevas motos en un trazado totalmente desconocido para las escuderías.

Mientras, siguen las obras de renovación del Autódromo que avanzan a buen ritmo. La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de las máximas categorías internacionales, lo que incluye un sueño: la vuelta de la Fórmula 1. Para eso se rediseñó completamente la pista y las obras ya tienen un avance superior al 60%. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público. La transformación ya comienza a mostrar con mayor claridad la nueva imagen del Autódromo, que será uno de los más modernos de la región.

El Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires está listo para recibir al MotoGP (gentileza gobierno de CABA).

Las entradas para la carrera se podrán comprar en el sitio web oficial https://motogp.fantixtickets.com/ .

El Ciudad es el banco oficial del regreso de este gran evento internacional que, por su relevancia y convocatoria, promoverá el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. La preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad también se podrá pagar con con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

La venta general para todo el público arrancará el jueves 8 de octubre.

El calendario del MotoGP en 2027