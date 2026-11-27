Circular por las rutas de Argentina implica respetar una serie de normas destinadas a garantizar la seguridad vial. Una de las más importantes está relacionada con los límites de velocidad, que no son iguales para todos los vehículos.

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La Ley Nacional de Tránsito 24.449, a través de sus artículos 51 y 52, establece las velocidades máximas y mínimas permitidas en rutas, semiautopistas y autopistas.

Una de las principales diferencias aparece entre los camiones y las camionetas, ya que las características, dimensiones y peso de cada vehículo requieren diferentes condiciones de circulación.

Cuál es la velocidad mínima y máxima para los camiones

Los vehículos de transporte pesado tienen límites de velocidad inferiores a los de los automóviles particulares.

Según la normativa nacional, los camiones deben respetar los siguientes valores generales:

Rutas: mínima de 40 km/h y máxima de 80 km/h.

Semiautopistas: mínima de 40 km/h y máxima de 80 km/h.

Autopistas: mínima general de 65 km/h y máxima de 80 km/h.

Estas restricciones están relacionadas principalmente con el peso de los vehículos, la distancia necesaria para detenerse y las dificultades para realizar maniobras de emergencia.

Un camión cargado necesita, generalmente, una mayor distancia de frenado que un automóvil. Además, una velocidad excesiva puede comprometer su estabilidad, especialmente en curvas pronunciadas.

Cuál es la velocidad permitida para las camionetas

En el caso de las camionetas, como la Toyota Hilux, la Ford Ranger o la Volkswagen Amarok, los límites generales establecidos por la legislación nacional son los siguientes:

Rutas: mínima de 40 km/h y máxima de 110 km/h.

Semiautopistas: mínima de 40 km/h y máxima de 110 km/h.

Autopistas: mínima general de 65 km/h y máxima de 110 km/h.

Existe una particularidad que muchos conductores desconocen: la Ley Nacional de Tránsito establece los límites máximos de 120 km/h en semiautopistas y 130 km/h en autopistas específicamente para automóviles y motocicletas, sin incluir expresamente a las camionetas.

Por este motivo, el límite general nacional para los vehículos clasificados como camionetas continúa siendo de 110 km/h.

Qué pasa cuando una ruta atraviesa una ciudad

Cuando una ruta atraviesa una zona urbana, la velocidad máxima general se reduce a 60 km/h, salvo que exista una señalización que establezca otro límite.

También pueden existir restricciones especiales en las proximidades de establecimientos educativos, cruces ferroviarios, curvas peligrosas o sectores donde se realizan obras.

Otro aspecto fundamental es que las provincias y los municipios pueden contar con normativas particulares, por lo que resulta indispensable conocer las disposiciones de cada jurisdicción y respetar la cartelería correspondiente.

Además, los límites máximos no representan una obligación de circular a esa velocidad. Ante condiciones de lluvia, niebla, escasa visibilidad o dificultades en el camino, los conductores deben reducir la marcha para mantener el control del vehículo.

En definitiva, en las rutas nacionales de Argentina, los camiones tienen una velocidad máxima general de 80 km/h, mientras que las camionetas pueden alcanzar los 110 km/h. Respetar estos límites y adaptar la conducción a las condiciones del tránsito resulta fundamental para prevenir accidentes.