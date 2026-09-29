Cuánta batería consumen el aire acondicionado y la calefacción del auto

Una de las preguntas habituales entre los conductores es cuánto consume realmente mantener climatizado el interior del auto.

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La respuesta no puede expresarse con un único porcentaje porque depende de la temperatura exterior, el vehículo, la intensidad elegida y, principalmente, del tipo de motorización.

¿Qué ocurre en un auto a nafta o diésel?

En los vehículos tradicionales, el aire acondicionado no suele descargar directamente la batería de 12 voltios mientras el motor está funcionando.

La batería alimenta componentes eléctricos como el ventilador y los controles, pero el alternador vuelve a producir electricidad mientras el motor permanece encendido.

Además, en muchos autos el compresor del aire acondicionado es accionado mecánicamente por el motor. Eso significa que su utilización aumenta principalmente el consumo de combustible, porque el propulsor debe realizar un esfuerzo adicional.

La calefacción funciona de manera diferente.

En un vehículo a combustión aprovecha generalmente el calor generado por el propio motor. El sistema utiliza ese calor para elevar la temperatura del habitáculo, mientras que un ventilador eléctrico impulsa el aire.

Por eso, una vez que el motor alcanzó su temperatura normal, encender la calefacción suele representar una demanda energética mucho menor que utilizar el aire acondicionado.

En un eléctrico cambia todo

En un vehículo completamente eléctrico no existe un motor térmico generando calor permanentemente.

Tanto el aire acondicionado como la calefacción deben obtener su energía de la batería principal, la misma que alimenta los motores eléctricos encargados de mover el auto.

Una investigación publicada por AAA en 2026 analizó vehículos eléctricos trabajando con temperaturas extremas.

Con unos 35 °C de temperatura exterior, los autos registraron en promedio una disminución del 8,5% en su autonomía respecto de condiciones moderadas.

El frío tuvo un efecto muchísimo mayor.

Con aproximadamente -7 °C, el estudio registró una reducción promedio de autonomía del 39%, combinando los efectos del frío sobre la batería, la climatización del habitáculo y la gestión térmica del vehículo.

Eso significa que un eléctrico capaz de recorrer teóricamente 400 kilómetros podría ver reducida considerablemente esa distancia bajo condiciones extremadamente frías.

Sin embargo, no todo ese porcentaje corresponde exclusivamente a la calefacción: las bajas temperaturas también afectan el funcionamiento y eficiencia de la batería.

¿Por qué la calefacción consume tanto?

Los eléctricos más sencillos pueden utilizar resistencias eléctricas para producir calor, un sistema efectivo pero que demanda bastante energía.

Los modelos más modernos incorporan cada vez más bombas de calor, capaces de climatizar el interior con mayor eficiencia y reducir el impacto sobre la autonomía.

También existen estrategias para gastar menos batería, como climatizar el habitáculo mientras el vehículo continúa conectado al cargador, utilizar los asientos calefaccionados y seleccionar una temperatura moderada.

En definitiva, hablar de “cuánta batería consume el aire” tiene dos respuestas.

En un automóvil convencional, el efecto sobre la batería de 12 V durante la marcha es pequeño y el costo aparece principalmente en combustible. En un eléctrico, en cambio, climatizar consume directamente energía disponible para avanzar.

Como referencia, bajo condiciones extremas, estudios recientes encontraron alrededor de 8,5% menos autonomía con calor intenso y hasta 39% menos con frío fuerte. La temperatura elegida y la tecnología del vehículo pueden hacer que esa diferencia sea considerablemente menor.