El mantenimiento de un automóvil resulta fundamental para prolongar su vida útil, evitar desperfectos mecánicos y garantizar la seguridad de sus ocupantes. Si bien existen cientos de componentes que pueden necesitar una reparación, algunos requieren reemplazos con mayor frecuencia.

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Entre los repuestos de mayor demanda en Argentina se encuentran los filtros de aceite, las pastillas de freno y las baterías. Cada uno cumple una función diferente y su deterioro puede provocar inconvenientes importantes si no se detecta a tiempo.

1. Filtro de aceite

El filtro de aceite es uno de los repuestos que se reemplazan con mayor regularidad, ya que forma parte del mantenimiento preventivo del motor.

Su función consiste en retener partículas metálicas, residuos e impurezas presentes en el lubricante que circula por los componentes internos del motor.

Con el paso de los kilómetros, el filtro acumula suciedad y pierde capacidad de filtración. Esto puede afectar la calidad de la lubricación y acelerar el desgaste de las piezas mecánicas.

Generalmente, su reemplazo se realiza junto con el cambio de aceite, alrededor de los 10.000 kilómetros o una vez al año, aunque el intervalo depende de las especificaciones de cada fabricante.

Es uno de los repuestos relativamente económicos cuyo mantenimiento permite prevenir reparaciones mucho más costosas.

2. Pastillas de freno

Las pastillas de freno son fundamentales para la seguridad del automóvil. Su función consiste en ejercer presión sobre los discos de freno y generar la fricción necesaria para reducir la velocidad del vehículo.

Precisamente por ese contacto permanente durante las frenadas, el material de las pastillas se desgasta progresivamente.

Su duración depende del estilo de conducción, el peso del automóvil, la calidad del repuesto y las condiciones de circulación. Los vehículos que transitan habitualmente por grandes ciudades suelen experimentar un mayor desgaste debido a las constantes aceleraciones y frenadas.

Algunas señales de alerta son los ruidos metálicos, una menor eficacia de frenado o la aparición de un testigo de desgaste en el tablero.

Circular con pastillas excesivamente desgastadas también puede dañar los discos de freno y aumentar considerablemente el costo de la reparación.

3. Batería

La batería es la encargada de proporcionar la energía eléctrica necesaria para arrancar el motor y alimentar diferentes sistemas del automóvil.

A diferencia de otros repuestos, su deterioro no depende exclusivamente de los kilómetros recorridos, sino también del paso del tiempo.

Una batería convencional suele tener una vida útil de entre tres y cinco años. Las temperaturas extremas, los períodos prolongados sin utilizar el vehículo y los recorridos demasiado cortos pueden acelerar su deterioro.

Entre las principales señales de desgaste aparecen las dificultades para arrancar el motor, la disminución de la intensidad de las luces y determinados inconvenientes eléctricos.

Antes de reemplazarla, es recomendable comprobar también el funcionamiento del alternador, ya que una falla en el sistema de carga puede producir síntomas similares.

El mantenimiento preventivo de estos tres componentes permite reducir las posibilidades de sufrir desperfectos inesperados. Respetar los intervalos establecidos por cada fabricante y realizar controles periódicos resulta fundamental para mantener el automóvil en buenas condiciones y evitar gastos mayores.