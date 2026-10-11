Carlos Alonso, mecánico, explicó cómo hay que manejar en calles inundadas: “Se recomienda utilizar el auto en primera marcha"

Los días con lluvias fuertes suelen complicar la circulación y demandan tomar precauciones especiales al volante, principalmente cuando las calles se llenan de agua. En ese sentido, Carlos Alonso, mecánico y dueño de Inyecsur Alonso, compartió consejos para evitar que el auto se detenga o sufra daños al atravesar zonas inundadas.

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El límite de los 40 centímetros: la regla de oro para no destruir el motor

Uno de los principales puntos a tener en cuenta es la profundidad del agua antes de decidir avanzar. "Se puede atravesar una calle inundada siempre que el agua no supere los 40 centímetros. Si es más, se pone en riesgo la continuidad de marcha del vehículo", advirtió Alonso, quien remarcó que en esos casos lo más seguro es buscar una ruta alternativa para no perjudicar el motor ni la seguridad de quienes viajan.

¿Cómo manejar en una calle inundada para que el auto no se apague?

Cuando la profundidad permite seguir, el mecánico recomendó una técnica específica para minimizar riesgos: "Al atravesar calles inundadas, se recomienda usar primera marcha y circular a unos 20 kilómetros por hora. Así el auto mantiene las revoluciones y se evita que el escape se tape con agua, lo que puede detener el motor". Esta forma de manejar ayuda a mantener el motor activo y reduce la probabilidad de que el vehículo se apague en medio de la inundación.

Asimismo, avanzar despacio permite reaccionar con rapidez ante cualquier imprevisto que pueda surgir en el camino. Mantener un régimen alto de revoluciones en el motor es clave para que el escape siga funcionando correctamente y el vehículo no se detenga.

Por otro lado, Alonso hizo hincapié en el estado de los neumáticos como un factor fundamental para la seguridad en días lluviosos. "Es fundamental que las cubiertas tengan el dibujo necesario, porque eso permite el desagote rápido del agua y mejora la adherencia", explicó. El dibujo en las ruedas facilita la evacuación del agua entre el neumático y el asfalto, disminuyendo el riesgo de perder el control.

Por eso, antes de salir cuando llueve, conviene revisar que los neumáticos estén en buenas condiciones y con el dibujo adecuado para evitar accidentes o situaciones peligrosas.

Los principales consejos para manejar cuándo hay inundación

Para cerrar, Carlos Alonso resumió las tres recomendaciones principales para manejar con lluvia de forma segura:

1. Evaluar la profundidad del agua antes de cruzar, no superar los 40 cm.

2. Usar primera marcha y mantener una velocidad constante de 20 km/h al atravesar calles inundadas.

3. Verificar que los neumáticos tengan el dibujo suficiente para evacuar el agua y mejorar la adherencia.