Franco Colapinto apuntó contra Oliver Bearman por el incidente en Japón: "Otra manera"

La nueva era de la Fórmula 1 se encontró con su primer gran inconveniente en la segunda fecha del campeonato, cuando se dio el accidente entre Franco Colapinto y Oliver Bearman en el GP de Japón. Aquella cita en el Circuito de Suzuka dejó en evidencia una de las falencias del nuevo reglamento técnico cuando la diferencia de velocidad entre el Haas con el turbo activado y el Alpine recargando batería causó un fuerte incidente.

El piloto argentino marchaba delante, pero su velocidad había bajado bruscamente tras haberse quedado sin batería, mientras que el británico venía descargando con su máxima potencia, lo que hizo que rápidamente esté encima del A526. Para evitar impactar de lleno a Colapinto, Bearman se desvió y perdió el control del Haas, que chocó directamente con los muros a gran velocidad, lo que puso en alerta a la competencia.

Los datos de telemetría demostraron que el pilarense no tuvo responsabilidad en el suceso, misma opinión a la que llegó Ayao Komatsu, director del equipo estadounidense, pero Bearman no opinó lo mismo. En diferentes ocasiones, el inglés atacó y cuestionó a Franco por el incidente, acusando un cambio en la trayectoria del A526 que lo forzó a desviarse, lo que generó una ola de comentarios negativos en contra del bonaerense.

Ahora, a días del retorno de la F1 con el GP de Países Bajos, Colapinto tuvo una entrevista con Motorsport en la que se refirió a las declaraciones de Bearman. “Por mi parte, también nos culpo un poco a nosotros como pilotos, porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras”, comenzó señalando la falta de responsabilidad de “Ollie” con sus comentarios.

De hecho, Franco reveló que el británico nunca le contestó el mensaje que le mandó después de la cita en Suzuka, por lo que fue una sorpresa poco grata ver sus declaraciones semanas más tarde. “Nunca hablamos de ello después, pero luego dijo esto sobre mí. Son ese tipo de cosas las que podemos arreglar de otra manera, de una forma que sería mucho más fácil y sin hacerlo público”, agregó Colapinto, que remarcó que, como deportistas, deben saber cuándo parar un tema para no generar una ola de odio en las redes sociales.

Así quedó el Haas tras el accidente en Suzuka.

¿Qué había dicho Bearman?

Semanas después del GP de Japón, Bearman atacó directamente a Colapinto en una entrevista por el incidente en la carrera: “Fue inaceptable. Así que tenemos que resolver las cosas entre pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no me gustó nada lo que hizo”. No obstante, dicha declaración contrastó con la opinión de profesionales, incluso con el jefe de Haas, que había salido a defender al argentino.