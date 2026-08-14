Cadillac rompió el silencio sobre los rumores de la salida de Checo Pérez a Williams: "Crucial"

El bajo rendimiento que ha mostrado Williams en la nueva era de la Fórmula 1 ha traído varias dudas con respecto a la continuidad de sus pilotos, sobre todo de Carlos Sainz, quien habría estado haciendo averiguaciones para cambiarse de equipo. Como consecuencia, también surgieron rumores acerca del posible reemplazo del español y uno de los nombres que han resonado con fuerza en las últimas semanas es el de Sergio Pérez.

Tras un año fuera de la máxima categoría, el piloto mexicano volvió este año a la competencia de la mano de Cadillac, el nuevo equipo de la F1 que optó por la experiencia al arrancar su aventura con “Checo” y Valtteri Bottas. De ahí que desde la escudería estadounidense hayan manifestado la importancia que tiene el tapatío en esta fase inicial de consolidación que atraviesan en el equipo.

“Se ha hablado mucho de tener a dos pilotos muy experimentados, pero creo que es crucial en un equipo joven como este aportar esa experiencia y esa estabilidad”, afirmó Marcin Budkowski, el nuevo director de Cadillac. Y es que tener un piloto joven aprendiendo a la par del equipo no es lo ideal, de manera que el aporte que puede hacer Pérez marca la diferencia en cuanto a la posible evolución que pueda tener la estructura.

De ahí que Budkowski también haya resaltado la actitud del mexicano, que pasó cuatro años en Red Bull junto a Max Verstappen y sabe cómo empujar al equipo para obtener el máximo rendimiento posible. “Creo que ese es el tipo de mentalidad que queremos y ese es también el tipo de mentalidad que yo aportaré”, agregó el jefe en la conferencia de prensa, en la que también estuvo presente Dan Towriss, el director ejecutivo.

Además de congeniar con Budkowski, Towriss también respondió a las dudas que giran en torno a la continuidad de Pérez ante el presunto interés de Williams, pero no se mostró alarmado por el asunto. “Estoy muy confiado en que Checo se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo. Estamos muy confiados en la relación aquí y en que lo verán conduciendo el auto de Cadillac”, selló.

Budkowski se unió a Cadillac esta semana.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría