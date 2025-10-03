El Toyota Yaris Hatchback sigue firme en el mercado argentino como la opción urbana de la casa japonesa. Para 2025 la gama local se organiza en tres variantes—XS CVT, XLS+ CVT y S CVT—todas con transmisión automática y enfoque en eficiencia y seguridad. En septiembre, los precios sugeridos publicados por concesionarios oficiales ubicaron al Yaris desde $28.324.000 (XS) hasta $33.836.000 (S), cifras que lo mantienen competitivo frente a sus rivales del segmento B. En octubre, los valores pueden variar según concesionario, gastos y disponibilidad, pero el rango de referencia se sostiene en ese escalón de mercado.

Mecánica: 1.5 de 107 CV y caja CVT de 7 “marchas” preprogramadas

Bajo el capó, el Yaris argentino conserva el motor 1.5 16v 2NR-FE (cadena de distribución y Dual VVT-i) que entrega 107 CV a 6.000 rpm y 140 Nm a 4.200 rpm. Toda la gama utiliza tracción delantera y caja automática CVT con siete relaciones preprogramadas. El chasis combina suspensión delantera MacPherson con barra estabilizadora y trasera por barra de torsión; los frenos son discos ventilados adelante y tambor atrás. El conjunto privilegia la suavidad de marcha y el bajo consumo, un sello histórico del modelo en la región.

Seguridad y asistencias

De serie, el Yaris ofrece siete airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor), control de estabilidad y tracción, y asistente de arranque en pendiente. La versión S suma el paquete Toyota Safety Sense con pre-colisión frontal (PCS) y alerta de cambio de carril (LDA), asistencias que elevan la seguridad activa dentro del segmento.

Diseño y vida a bordo

En estética, el hatch se distingue por su frontal con parrilla ancha y ópticas estilizadas. Según versión, equipa llantas de aleación de 16" (XLS+ y S) y ópticas delanteras LED con regulación en altura (S). Puertas adentro, se apoya en la usabilidad: pantalla táctil de 6,8" con Apple CarPlay/Android Auto, climatizador automático digital y cámara de retroceso aparecen desde XLS+, mientras que la S agrega techo solar, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y levanta vidrios “one-touch” en las cuatro puertas. El baúl ofrece 310 litros y el tanque, 42 litros, cifras correctas para un uso mixto urbano/periurbano.

Gama y contexto

Tras un reacomodo regional, el Yaris Sedán y las variantes manuales dejaron de ofrecerse localmente; en Argentina se mantuvo el hatchback con la tríada XS/XLS+/S y la CVT como única transmisión. La estrategia simplifica la compra y alinea al modelo con la demanda urbana, sin perder foco en seguridad y conectividad.

Precio actualizado (septiembre/octubre 2025, orientativo)

XS 1.5 CVT : $28.324.000

XLS+ 1.5 CVT : $31.464.000

S 1.5 CVT: $33.836.000

Valores sugeridos por redes de concesionarios y prensa especializada; no incluyen flete, patentamiento ni accesorios, y pueden variar por plaza y disponibilidad.