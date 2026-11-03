Autos usados en Argentina: cuáles fueron los 10 más transferidos en octubre

El mercado de vehículos usados volvió a mostrar una caída durante octubre de 2026. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se registraron 162.166 transferencias en todo el país.

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La cifra representa una baja del 2,6% frente a octubre de 2025, cuando se habían realizado 166.445 operaciones.

La caída fue todavía mayor al comparar con septiembre de este año: aquel mes había cerrado con 171.102 transferencias, por lo que el retroceso mensual alcanzó el 5,2%.

El acumulado anual tampoco logra revertir la tendencia.

Entre enero y octubre se transfirieron 1.539.549 vehículos usados, contra 1.604.279 durante el mismo período de 2025. La diferencia representa una baja del 4%.

El Volkswagen Gol sigue siendo el rey de los usados

Más allá de la caída general, hay un modelo que mantiene su dominio.

El Volkswagen Gol volvió a terminar octubre como el vehículo usado más transferido de Argentina, con 8.632 operaciones.

Su volumen fue 7,4% inferior al de septiembre y 4,8% menor al de octubre de 2025, pero aun así conservó una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

El segundo lugar correspondió a la Toyota Hilux, con 6.192 unidades.

Después aparecen dos pickups prácticamente empatadas: la Ford Ranger, con 4.523 transferencias, y la Volkswagen Amarok, con 4.517.

El ranking de los 10 modelos quedó de esta manera:

Volkswagen Gol: 8.632 unidades. Toyota Hilux: 6.192. Ford Ranger: 4.523. Volkswagen Amarok: 4.517. Chevrolet Corsa: 4.473. Peugeot 208: 3.601. Renault Clio: 3.416. Ford EcoSport: 3.211. Toyota Corolla: 3.176. Ford Fiesta: 3.152.

Dentro de ese grupo hubo algunos modelos que lograron crecer respecto de un año atrás.

El Peugeot 208 aumentó sus transferencias un 11,2% interanual, mientras que la Ford Ranger avanzó 1,9%, el Ford Fiesta 2,4% y el Renault Clio 0,2%.

Volkswagen también lideró entre las marcas

Cuando se agrupan las operaciones por fabricante, Volkswagen vuelve a ocupar el primer lugar.

La marca alemana registró 27.763 transferencias, equivalentes al 17,9% del ranking elaborado por ACARA.

Detrás quedaron Ford, con 21.229 unidades; Renault, con 18.978; Chevrolet, con 18.699; y Fiat, con 16.833.

Después aparecen Toyota, Peugeot, Citroën, Nissan y Honda.

Los vehículos livianos explican el 95% del mercado

De las 162.166 operaciones de octubre, 154.873 correspondieron a vehículos livianos, aproximadamente el 95% del total.

Dentro de ese universo hubo 119.359 automóviles y 35.514 comerciales livianos.

Los autos cayeron 5,6% respecto de septiembre y 2,3% interanual, mientras que los comerciales livianos retrocedieron 5,4% mensual y 4,3% frente al mismo mes de 2025.

También se observó una baja en la financiación.

Durante octubre hubo 10.534 transferencias de vehículos livianos con financiación prendaria, un 10,2% menos que en septiembre, aunque 9,2% por encima de octubre del año pasado.

En los primeros diez meses, sin embargo, las operaciones financiadas acumulan una caída del 21,9%.

Así, el mercado de usados mantiene un volumen importante pero llega al tramo final de 2026 por debajo de los registros del año pasado. Y dentro de ese escenario existe una constante que todavía no cambia: el Volkswagen Gol continúa siendo, por amplia diferencia, el vehículo usado que más se transfiere en Argentina.