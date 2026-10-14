Así sería el Renault 9 modelo 2027 "Industria Argentina", según la Inteligencia Artificial

A través de Inteligencia Artificial, se recreó una versión hipotética 2027 del histórico Renault 9 fabricado en Argentina. La propuesta virtual combina la clásica silueta sedán con tecnología moderna LED, motorización híbrida de 145 CV y un diseño interior digital, emulando la tendencia neo-retro global de la marca del rombo.

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El Renault 9 representa un capítulo fundamental en la historia automotriz y social de la Argentina. Lanzado originalmente en los años 80, este modelo de tres volúmenes se transformó rápidamente en la columna vertebral de la clase media y en el vehículo familiar por excelencia.

Siguiendo la exitosa estrategia global de diseño neo-retro que la firma del rombo aplicó de forma reciente en los nuevos Renault 5 y Renault 4 E-Tech, la Inteligencia Artificial imaginó cómo sería la hipotética versión 2027 del clásico de las rutas nacionales, concebido con tecnología del siglo XXI y mano de obra local.Diseño exterior con estética neo-ochentosa

El Renault 9 2027 mantendría la inconfundible silueta sedán de tres cuerpos, pero adaptada con trazos tensos, terminaciones aerodinámicas y las proporciones de seguridad que exige el mercado actual.

En el frontal conservaría la característica parrilla horizontal de ópticas rectangulares, reinterpretada con tecnología LED matricial y el nuevo emblema iluminado Nouvel'R en la parte central. Las luces diurnas trazarían líneas geométricas en alusión a los tradicionales paragolpes plásticos del modelo original.

En el perfil se destacarían las líneas rectilíneas con aristas afiladas, sumando manijas de puertas al ras de la carrocería y llantas aerodinámicas de 17 pulgadas con patrones retro. Por su parte, el sector posterior mantendría una tapa de baúl elevada y bien delimitada, coronada por una delgada barra de luces LED que uniría ambos faros traseros.

Habitáculo, conectividad y confort interior

El interior mantendría el espíritu práctico y espacioso del vehículo de los ochenta, priorizando el confort acústico, la visibilidad y el espacio para los ocupantes.

El panel principal estaría equipado con la consola flotante OpenR, compuesta por dos pantallas contiguas de 10 pulgadas con el sistema operativo Google Built-in de fábrica, incluyendo aplicaciones de navegación y audio integradas. Como guiño al pasado, contaría con salidas de aire rectangulares y detalles en telas recicladas sobre el tablero y las puertas, emulando los tapizados afelpados de versiones clásicas como el R9 TSE o GTL. Los asientos presentarían un formato mullido tipo sillón y el baúl ofrecería una capacidad respetable de 450 litros para viajes familiares.

El popular Renault 9 fue la versión diseñada como un vehículo familiar confiable, económico y robusto.

Producción nacional en Santa Isabel e integración regional

En el plano industrial, la Inteligencia Artificial plantea que este desarrollo se ensamblaría en la histórica planta de Santa Isabel, Córdoba, compartiendo líneas de montaje flexibles (Monoflux) junto a la nueva pick-up Niagara.

El modelo estaría construido sobre la plataforma modular regional RGMP (Renault Group Modular Platform), la misma arquitectura versátil pensada para mercados emergentes. Esta estructura permitiría utilizar un alto porcentaje de autopartes locales fabricadas en Córdoba y Buenos Aires, garantizando costos competitivos y un perfil de exportación en el que más del 50% de la producción se destinaría a países de América Latina como Brasil, Colombia y Uruguay.

En la oferta local, el vehículo funcionaría como el sustituto directo del veterano Logan, ocupando el segmento B+ para atender tanto a familias como a flotas de transporte urbano y PyMEs.

Motorizaciones, equipamiento y seguridad

Para el mercado argentino, la gama del Renault 9 2027 se estructuraría en dos alternativas mecánicas adaptadas a la región:

Versión Confort / TSE (Nafta Turbo): Motor 1.0 Turbo de 3 cilindros y 120 CV de producción regional, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades. Tendría un esquema de suspensión reforzada con mayor despeje del suelo para transitar por rutas y caminos difíciles.

Versión Iconic E-Tech (Híbrido Flex): Propulsor 1.6 E-Tech Híbrido apto para funcionar con nafta o bioetanol, combinado con dos motores eléctricos para entregar 145 CV mediante una caja automática multimodo.

En materia de seguridad e insumos digitales, la gama incorporaría la suite completa de asistencias a la conducción (ADAS), incluyendo frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo. Además, sumaría el botón My Safety Switch para personalizar las alertas sonoras, cargador inalámbrico de celular y actualizaciones de software de forma remota