Alerta en la Fórmula 1: la investigación por estafa que avanza sobre uno de los propietarios de Cadillac

Con apenas once fechas disputadas desde su arribo a la Fórmula 1 como el decimoprimer equipo, Cadillac atraviesa su primer escándalo a nivel corporativo a pocos días de la llegada de Martin Budkowski como director reemplazante de Graeme Lowdon. Si bien el problema no nace en el interior de la escudería estadounidense, la situación no puede desestimarse, en especial porque apunta a la firma que es dueña del equipo.

Y es que quien está bajo investigación es Mark Walter, CEO de TWG Global, entidad propietaria de Cadillac F1, Andretti Global, LA Dodgers y, hasta hace poco, de LA Lakers de la NBA. De acuerdo con Business Book, el empresario está señalado por una presunta estafa que se estima en 21 mil millones de dólares relacionada con la empresa de seguros de vida Delaware Life del Grupo 1001.

Según dicho medio, Walter habría abusado de préstamos entre empresas e inflado el valor mediante ingeniería financiera, situación que habría llevado a la venta de Los Angeles Lakers apenas un año después de su compra. Hace unos días, TWG vendió al equipo de la NBA por 12.5 millones de dólares tras haberlo comprado por menos de 10 millones en 2025, lo que se interpretó como un intento de generar liquidez.

Lo curioso es que la compra de la franquicia californiana quedó en manos de una empresa de capital gestionada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. Diversos medios financieros de los Estados Unidos señalaron que se trata de un escándalo a gran escala que podría tener muchas consecuencias en las firmas pertenecientes al grupo TWG Global, por lo que Cadillac podría no salir bien parado de esta situación.

Cabe mencionar que la escudería estadounidense atraviesa su primer año en la máxima categoría, sin puntos y en pleno proceso de formación con la asistencia de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ya confirmados para seguir en el proyecto en 2027. El problema es que la investigación podría llegar a afectar los números del equipo en caso de avanzar y confirmarse irregularidades, lo que dejaría a la F1 en un segundo plano entre las prioridades del grupo.

El equipo estadounidense no ha sumado puntos este año.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría