Alerta automovilistas: la maniobra que te puede costar más de 2 millones de pesos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires mantiene los controles en la Autopista Buenos Aires-La Plata para sancionar a los conductores que realizan maniobras peligrosas, como utilizar la banquina para avanzar cuando hay congestión vehicular. Esta infracción puede derivar en una multa de más de $2 millones, ya que las sanciones de tránsito bonaerenses se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente en función del precio de la nafta de referencia.

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La banquina está reservada para emergencias, asistencia vial y vehículos autorizados. Utilizarla como un carril adicional para evitar las filas de tránsito está prohibido y puede poner en riesgo tanto al conductor como a otros usuarios de la autopista.

¿Cuánto cuesta la multa por circular por la banquina en la provincia de Buenos Aires?

Hasta el 31 de octubre de 2026, la Unidad Fija (UF) tiene un valor de $ 2281 en la provincia de Buenos Aires. Con ese parámetro, la sanción por circular en contramano o utilizar indebidamente la banquina puede ir de $ 456.200 a $ 2.281.000, según la cantidad de unidades aplicadas a la infracción.

El monto máximo también puede alcanzar a otras faltas graves, como exceder los límites de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes y circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El importe depende de la infracción cometida y de la escala prevista para cada caso.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre esta conducta: “La banquina no es un carril para adelantarse ni para ganar unos minutos. Está destinada exclusivamente a emergencias y quien la utiliza indebidamente pone en riesgo la vida de todos. Vamos a seguir controlando y sancionando estas conductas porque nuestra prioridad es cuidar a cada bonaerense que circula por nuestras rutas”.

La cartera provincial también informó sobre operativos en la Autopista Buenos Aires-La Plata en los que detectó a conductores que utilizaron ese sector para evitar las filas de vehículos. En uno de los procedimientos, difundido el 1° de agosto, un automovilista fue interceptado después de circular más de un kilómetro por la banquina.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires?

Tras la última actualización del valor de la Unidad Fija (UF), las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tienen los siguientes importes en octubre 2026: