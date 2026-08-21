Cuáles son las principales multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires y CABA

Salir a la calle con el auto implica cumplir una larga lista de normas y una distracción puede terminar en una multa. En la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) existen sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia, circular sin documentación o estacionar donde está prohibido, entre muchas otras conductas.

En territorio bonaerense, el sistema está regulado principalmente por la Ley 13.927, mediante la cual la Provincia adhirió a las leyes nacionales de tránsito 24.449 y 26.363. Las multas se expresan en Unidades Fijas (UF) y su valor se actualiza periódicamente. Actualmente, la Provincia informa una UF de $2.271, por lo que el monto final depende de la cantidad de unidades correspondientes a cada infracción.

Entre las principales infracciones que pueden recibir los conductores se encuentran:

Exceso de velocidad: superar los límites máximos establecidos en calles, avenidas, rutas o autopistas.

superar los límites máximos establecidos en calles, avenidas, rutas o autopistas. Alcohol al volante: en la Provincia de Buenos Aires rige Alcohol Cero , por lo que conducir después de consumir alcohol constituye una infracción.

en la rige , por lo que conducir después de consumir alcohol constituye una infracción. Cruzar un semáforo en rojo: una de las faltas consideradas especialmente riesgosas por la posibilidad de provocar un choque.

una de las faltas consideradas especialmente riesgosas por la posibilidad de provocar un choque. Usar el celular mientras se conduce: manipular el teléfono distrae al conductor y puede derivar en una sanción.

manipular el teléfono distrae al conductor y puede derivar en una sanción. Circular sin VTV vigente: los vehículos alcanzados por la obligación deben contar con la verificación correspondiente.

los vehículos alcanzados por la obligación deben contar con la verificación correspondiente. Circular sin licencia: manejar sin una licencia habilitante o hacerlo con el registro vencido también puede generar sanciones.

manejar sin una licencia habilitante o hacerlo con el registro vencido también puede generar sanciones. Falta de seguro obligatorio: todo vehículo debe contar con la cobertura exigida para circular.

todo vehículo debe contar con la cobertura exigida para circular. No utilizar cinturón de seguridad: alcanza tanto al conductor como a la obligación de transportar correctamente a los ocupantes.

alcanza tanto al conductor como a la obligación de transportar correctamente a los ocupantes. Circular sin casco en moto: conductor y acompañante deben utilizar el elemento de protección reglamentario.

conductor y acompañante deben utilizar el elemento de protección reglamentario. Estacionamiento indebido: dejar el vehículo en lugares prohibidos, rampas, ochavas o sectores reservados puede terminar en multa y, según el caso, acarreo.

dejar el vehículo en lugares prohibidos, rampas, ochavas o sectores reservados puede terminar en multa y, según el caso, acarreo. Circular en contramano o realizar maniobras prohibidas: son conductas sancionables por el riesgo que generan para el resto del tránsito.

son conductas sancionables por el riesgo que generan para el resto del tránsito. Patente irregular: circular sin las chapas correspondientes, con dificultades para identificarlas o incumpliendo las condiciones reglamentarias puede generar una infracción.

En CABA también existe un Régimen de Faltas que establece sanciones mediante UF. El sistema contempla multas por infracciones relacionadas con la circulación, estacionamiento, documentación y condiciones de seguridad del vehículo. Por ejemplo, circular sin los sistemas obligatorios de frenos, luces, cinturones u otros elementos de seguridad puede ser sancionado con 100 a 1.000 UF, según establece el régimen porteño.

Además, algunas faltas pueden traer consecuencias adicionales al pago: descuento de puntos del sistema de scoring, inhabilitación para conducir, retención de la licencia o acarreo del vehículo, dependiendo de la gravedad y las circunstancias.

En Provincia, las infracciones pueden consultarse mediante el sistema oficial Infracciones BA, que permite buscar actas con DNI o patente, visualizar documentación y generar el cupón de pago. En CABA, el Gobierno porteño también dispone de canales oficiales para consultar las multas y advierte sobre páginas falsas que simulan realizar este trámite.

Por eso, antes de circular resulta fundamental revisar la documentación y conocer las normas de cada jurisdicción. Una misma infracción puede tener diferentes consecuencias económicas según dónde se cometa, especialmente porque el valor de las UF se actualiza y las escalas de sanciones de Provincia y Ciudad no son idénticas.