Los 10 autos más vendidos en agosto de 2026 en Argentina: cuáles lideraron el mercado

El mercado automotor argentino cerró agosto de 2026 con 44.415 vehículos patentados, en un mes que mostró una nueva contracción frente al año pasado. De acuerdo con el informe de mercado de ACARA y la DNRPA, el volumen total cayó 19,1% respecto de agosto de 2025 y retrocedió 1,5% frente a julio. Sin embargo, como agosto tuvo un día hábil menos que el mes anterior, el promedio diario aumentó 3,4%. En los primeros ocho meses se acumularon 385.091 patentamientos, un 13,3% menos interanual.

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Dentro de los automóviles y comerciales livianos, el liderazgo quedó nuevamente en manos de la Toyota Hilux. La pick up fabricada en Zárate patentó 2.616 unidades y concentró el 6,3% del segmento. Aunque cayó 9,2% contra julio, logró crecer 9,9% frente a agosto de 2025. Además, acumula 21.116 unidades durante 2026, lo que la mantiene como uno de los vehículos de mayor peso del mercado argentino.

El segundo puesto fue para la Ford Ranger, con 1.781 unidades. La pick up producida en General Pacheco prácticamente mantuvo su nivel frente a julio, con una baja de apenas 1,8%, aunque registró una caída interanual del 18,3%. En el acumulado del año alcanzó las 14.052 unidades.

Una de las grandes novedades fue la Toyota Yaris Cross, que terminó tercera con 1.619 patentamientos. El SUV creció 19,2% respecto de julio y ya suma 7.474 unidades en 2026. Inmediatamente detrás apareció el Ford Territory, con 1.601 unidades, exactamente el mismo volumen que en julio y 11,4% por encima de agosto del año pasado. Su acumulado llegó a 13.830 vehículos, un 64% más que en igual período de 2025.

El Fiat Cronos quedó quinto con 1.490 unidades y mostró uno de los retrocesos más importantes: cayó 33,8% mensual y 33,7% interanual. A pesar de eso, conserva un acumulado de 15.894 patentamientos. Sexta se ubicó la Volkswagen Amarok, con 1.405 unidades, que creció 16,4% frente a julio, pero cayó 40,7% en la comparación interanual.

El séptimo lugar correspondió al Volkswagen Tera, con 1.166 unidades, seguido por el Peugeot 208, que alcanzó las 1.141 unidades. El Tera exhibió un salto interanual del 566,3%, explicado por su reciente incorporación al mercado, mientras que el modelo de Peugeot retrocedió 39% frente a agosto de 2025.

El ranking lo cerraron otros dos hatchbacks. El Toyota Yaris terminó noveno con 1.100 patentamientos, aunque registró una fuerte caída del 71% interanual. El Chevrolet Onix, por su parte, quedó décimo con 1.018 unidades, 0,9% más que en julio y 20,2% menos que un año atrás.

Así, el Top 10 de agosto quedó conformado por Toyota Hilux (2.616), Ford Ranger (1.781), Toyota Yaris Cross (1.619), Ford Territory (1.601), Fiat Cronos (1.490), Volkswagen Amarok (1.405), Volkswagen Tera (1.166), Peugeot 208 (1.141), Toyota Yaris (1.100) y Chevrolet Onix (1.018). El listado confirma el fuerte peso de las pick ups, pero también el avance de los SUV, que consiguieron colocar tres modelos entre los siete vehículos más patentados del país.