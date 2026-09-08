Zelenski respaldó la mediación de Trump y confirmó una reunión bilateral

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, habla mientras el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, escuchan durante una conferencia de prensa conjunta, en Kiev, Ucrania

En un claro gesto de respaldo a la mediación diplomática encabezada por la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que prevé reunirse el próximo 20 de septiembre con su par de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario ucraniano destacó las "ideas muy decentes" presentadas por los enviados del líder republicano para intentar destrabar las negociaciones de paz con Rusia, en un conflicto que atraviesa su quinto año.

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"Escucharon en detalle lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Cuento con mantener una reunión con Trump el 20 (de septiembre), para abordar este tema", detalló. Las declaraciones de Zelenski se produjeron tras la gira llevada a cabo durante el fin de semana por Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de confianza de Trump, quienes mantuvieron extensas reuniones de trabajo tanto en Kiev con el liderazgo ucraniano como en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante un intercambio con periodistas, el jefe de Estado ucraniano ponderó el impulso diplomático desplegado por la administración estadounidense para romper el estancamiento de las conversaciones. Zelenski reveló que los negociadores de Trump acercaron planteos concretos para avanzar hacia un entendimiento duradero. "En cuanto al paquete de paz del que habló Kushner y a las nuevas ideas, puedo decirles que realmente había algunas ideas muy decentes y que merecen la pena", afirmó el presidente ucraniano. Si bien no detalló los puntos específicos del borrador, confirmó que Kiev acordó con la comitiva de Washington priorizar el trabajo sobre esos ejes conceptuales.

La cumbre bilateral del 20 de septiembre entre Zelenski y Trump tendrá como meta central cerrar un paquete de asistencia militar enfocado en la provisión de sistemas de defensa antiaérea antes del comienzo del invierno. Zelenski remarcó que trasladó en detalle a Witkoff y Kushner la urgencia del equipamiento estratégico que requiere el frente de batalla.

En paralelo, el mandatario anticipó que representantes de Ucrania, Estados Unidos y países europeos se reunirán en el corto plazo para diagramar una posterior mesa trilateral con Rusia. Entre las sedes tentativas para ese encuentro figuran Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza, con una agenda orientada a garantizar corredores para la exportación de cereales, resguardar la infraestructura energética y acelerar los intercambios de prisioneros de guerra.

Con información de Reuters