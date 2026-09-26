XI reafirmó su liderazgo en la cumbre con Trump en Washington

La última cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en Washington, dijo mucho más de lo que las apariencias muestran. Ratifica que el empeño de construir una sociedad nueva sobre bases distintas, menos confrontativas, está vivo y avanza.

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Han pasado apenas 4 meses del histórico encuentro entre ambos mandatarios en Beijing. En ese mes de mayo aún persistía un clima enturbiado por las sanciones comerciales impuestas por Washington y todavía el presidente estadounidense –a pesar de los problemas internos y los malos resultados en Irán- se movía con los aires de ser el líder del gran hegemón.

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Aquel encuentro en China fue un punto de inflexión. Con la famosa alusión a la “trampa de Tucídides” y en un plano de total paridad, Xi le advirtió a Trump que Estados Unidos ya no era más aquel país “excepcional” que podía decretar cuáles eran las reglas del juego del mundo.

“¿Podremos afrontar juntos los desafíos globales?” preguntó Xi en aquella ocasión, dejando claro que, de ahora en más, las decisiones planetarias debían ser debatidas y consensuadas.

En la reunión de esta semana en Washington, la afirmación del liderazgo chino fue aún más contundente, aunque de perfil bajo. Acaso por descuido o por una programación amañada la invitación de Trump a Xi coincidió con la asamblea anual de Naciones Unidas en Nueva York con la presencia de importantes jefes de Estado del mundo.

La atención global tuvo que repartirse entre la crucial bilateral Trump-Xi donde se jugaba la reconfiguración del actual orden internacional y otros actos políticos importantes como la decisión de una enorme mayoría del planeta de vaciar el recinto de la ONU y boicotear el discurso del genocida Benjamin Netanyahu. Todo el mismo jueves 24 de septiembre.

La recepción a Xi fue al máximo nivel. Desde la bienvenida de Donald Trump y su esposa Melania en la escalera del avión hasta la alfombra roja, las fanfarrias militares y la cena de gala a donde estaban también invitados los más altos empresarios chinos y la elite de Sillicon Valley.

Como símbolo de concordia, se planificó un brindis con el mismo vino espumante conque el ex presidente Richard Nixon y el primer ministro chino Zhou Enlai celebraron en 1972, en Beijing, el “Brindis de la Paz”, un acontecimiento que cambió el curso de la Guerra Fría y la historia contemporánea. El espumante es el Schramsberg Blanc de Noirs, producido en el Valle de Napa, California.

Pero las situaciones distractivas no opacaron los resultados. Trump tenía dos objetivos principales: primero, mostrarse ganador –ficticio- con vistas a los comicios del 3 de noviembre, día en que el Partido Republicano pone en juego su actual mayoría en las dos cámaras del Congreso (con muy malos pronósticos).

Segundo, continuar con la tregua comercial que le permite a EEUU seguir recibiendo el suministro chino de tierras raras sin que se note demasiado esa claudicante dependencia. China domina el proceso de 14 entre los 17 elementos químicos, con propiedades magnéticas, energéticas y ópticas, que poseen estas partículas fundamentales para la tecnología, el campo de la energía y la defensa.

En abril de 2025 cuando Trump quiso castigar a China con fuertes aranceles, Beijing le impuso restricciones al comercio de tierras raras. Washington advirtió su error y en octubre de ese año ambos países llegaron a un acuerdo provisorio que esta semana acaba de prolongarse hasta el 10 de enero de 2027.

La fortaleza de Xi

El objetivo del presidente chino fue confirmar y robustecer la visión de la República Popular de China en la actual coyuntura. Su discurso se centró no sólo en cómo deben ser las relaciones bilaterales entre las dos potencias sino en cómo construir, en el marco de la actual transición, un nuevo orden.

“Las relaciones entre China y Estados Unidos han alcanzado una vez más otro punto de inflexión histórico”, dijo Xi en la Casa Blanca. “Ambos debemos demostrar las responsabilidades de las grandes potencias, responder a las expectativas de nuestros pueblos y a las demandas de nuestra era, y buscar un nuevo camino para gestionar nuestra relación correctamente”.

La idea de cultivar una relación bilateral de cooperación, con beneficios mutuos y en base a intereses compartidos (lo que no anula la competencia) es la alternativa que Xi propone frente a la clásica mentalidad capitalista occidental de relaciones confrontativas de suma cero, es decir, para que uno gane el otro tiene que perder.

“China y Estados Unidos deben trabajar en la misma dirección para promover una relación estable, caracterizada principalmente por la cooperación, una competencia moderada, diferencias controlables y una paz duradera, forjando un camino correcto para que dos grandes potencias coexistan adecuadamente en la nueva era”, afirmó Xi, siempre destacando el plano de igualdad entre los dos países.

Los conceptos de “coexistencia pacífica”; “estabilidad estratégica compartida” y “responsabilidad histórica” fueron los ejes de su discurso. “Ante los cambios de gran trascendencia que atraviesa nuestro mundo, China y Estados Unidos, como dos grandes potencias, tienen hoy la responsabilidad histórica de impulsar el desarrollo y el progreso de la humanidad”, aseveró Xi.

Inteligencia artificial

Además del tema de Irán (Xi instó a Trump a volver al “Memoradum de entendimiento”), se habló sobre el futuro de la Inteligencia Artificial, ahora bautizada por el estadounidense “Súper Inteligencia” (SI).

El secretario del Tesoro, Scott Besset, anunció la creación del canal de comunicación “Diálogo IA”, entre ambos países, con el fin de discutir riesgos de seguridad o incidentes relacionados con ese campo.

“La IA constituye uno de los principales escenarios de competencia. EEUU concentra capacidades en modelos de frontera, semiconductores y grandes centros de datos. China, sin abandonar esa carrera, concede especial importancia a integrar la tecnología en manufactura, robótica, energía y transporte”, explicó el ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja.

El actual debate sobre la libertad de empresa o la regulación de IA no podía estar ajeno a la cumbre. Mientras Trump se opone a cualquier marco normativo o restricción, Xi planteó que la IA “tiene que permanecer bajo el estricto control humano”.

Una vez más el presidente chino colocó las decisiones futuras no bajo el paraguas del unilateralismo sino del consenso. “Tanto China como EEUU tenemos la capacidad, la responsabilidad y la obligación de manejar la IA en favor del bien común de la humanidad”, subrayó Xi.

Además de proponer un diálogo franco y profundo entre ambos países, Xi deslizó una indirecta: “espero que las empresas chinas reciban un trato justo en EEUU”. También planteó mantener una comunicación fluida entre ambas Fuerzas Armadas para prevenir o gestionar posibles crisis y como muestra de amistad invitó a 100.000 jóvenes estadounidenses a China para realizar intercambios académicos durante los próximos 5 años.