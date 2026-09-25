Trump calificó de "muy productiva" la cumbre con Xi Jinping y busca estirar la tregua comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió como "muy productiva" la reunión de dos días celebrada en Washington con su homólogo chino, Xi Jinping. La visita de Estado, orientada principalmente a restablecer los canales de comunicación directa entre ambas administraciones, concluyó con un clima de cordialidad diplomática y promesas de entendimientos futuros, aunque sin el anuncio de avances sustanciales en los principales puntos de conflicto de la relación bilateral.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder republicano celebró los resultados del cara a cara y auguró un impacto positivo para ambas economías. "Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a suceder cosas extraordinarias", afirmó el mandatario norteamericano tras culminar las deliberaciones centradas, entre otros aspectos, en la competencia global por el desarrollo tecnológico.

En sus declaraciones, Trump destacó de forma particular el enfoque del líder chino respecto a la carrera por la inteligencia artificial, revelando que Xi Jinping prefirió referirse a este campo estratégico bajo el término de "superinteligencia", una definición que fue elogiada por el jefe de la Casa Blanca por considerarla mucho más precisa para describir el fenómeno.

La estadía del mandatario chino y su esposa, Peng Liyuan, estuvo rodeada por un estricto protocolo de honor que incluyó una revista militar, un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea y una cena de Estado. Pese al despliegue formal, no trascendieron acuerdos de fondo sobre las disputas de fondo entre ambas potencias, a excepción de la propuesta estadounidense para extender hasta el 10 de enero la tregua comercial que vence originalmente en noviembre, una iniciativa sobre la cual Pekín aún no ha manifestado su postura oficial.

Tras confirmar la partida de la comitiva asiática de regreso a su país, el presidente estadounidense volvió a calificar la visita como "un ejemplo de amistad, fortaleza y éxito, tanto para China como para Estados Unidos", al tiempo que ratificó que el diálogo entre ambas administraciones tendrá continuidad en el corto plazo.

Según adelantó la Casa Blanca, Trump y Xi Jinping volverán a reunirse en dos oportunidades antes de que finalice el año. El primer encuentro está programado para el mes de noviembre durante una visita oficial a China, mientras que el segundo tendrá lugar en diciembre en la ciudad de Miami, Florida, en el marco de la cumbre de jefes de Estado del G20.

Con información de EuropaPress.