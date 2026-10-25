Votó Lula y agradeció el apoyo: "Nunca había visto nada igual"

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección en el balotaje, votó este domingo por la mañana en São Bernardo do Campo, São Paulo. El candidato del PT llegó a las 9:40 a su centro de votación acompañado por la primera dama Janja, el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), los exministros Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) y Marina Silva (Rede), así como el ministro de Salud, Alexandre Padilha.

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"Tengo 80 años y llevo 50 años involucrado en la política. Participé en la campaña de 1989; he participado en todas las campañas presidenciales. Sinceramente, nunca había visto nada igual", declaró antes de dirigirse al centro de votación. El presidente remarcó la magnitud de las manifestaciones de apoyo en estados como Bahía, Pernambuco, Maranhão, Pará y Minas Gerais y destacó el evento realizado en la Avenida Paulista, en São Paulo, el último sábado: "Creo que la Avenida Paulista nunca había visto a tanta gente participando en un evento público".

En este marco, alrededor de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en esta segunda vuelta, en la que se define la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Las últimas encuestas difundidas el sábado por las consultoras Quaest y Datafolha mostraban una diferencia ajustada, con cifras de 51% frente a 49%, dentro del margen de error y, por lo tanto, compatible con un empate técnico.

Como antecedente, en las elecciones presidenciales de 2022, Lula se impuso con el 50,9% de los votos, frente al 49,1% obtenido por Jair Bolsonaro. La actual contienda se desarrolla en un escenario de fuerte disputa política, mientras los votantes definen quién ocupará la jefatura del Estado brasileño.

Lula definió a Bolsonaro de mentiroso

En otro orden, el presidente de Brasil y candidato a la reelección, calificó de “mentiroso” a su rival, Flávio Bolsonaro, durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial que se celebra este domingo. Tras emitir su voto en San Bernardo del Campo, en la región de São Paulo, el mandatario afirmó: “Estamos compitiendo con un ciudadano llamado mentira”.

En ese sentido, Lula cuestionó las declaraciones de su adversario y sostuvo que “no es capaz de decir una sola verdad en ningún momento”. Además, expresó su confianza en el resultado electoral al señalar que, a su juicio, “el pueblo no va a elegir a un mentiroso”. Por otra parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, manifestó sus expectativas de triunfo y destacó la movilización de sus simpatizantes durante la campaña. “Esperamos ganar las elecciones”, declaró.