El próximo domingo 4 de octubre se celebrarán las elecciones presidenciales en Brasil y los ciudadanos brasileños residentes en Argentina también podrán elegir a su candidato para ser el próximo presidente .

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Elecciones en Brasil 2026: cómo votar desde Argentina

Los ciudadanos brasileños mayores de 16 años pueden votar desde cualquier lugar del mundo; el voto es obligatorio desde los 17 hasta los 70 años. En Argentina, hay alrededor de 13.000 brasileños con derecho a voto en las elecciones presidenciales del 4 de octubre de 2026.

Sin embargo, para votar, los electores debían inscribirse en el censo electoral antes del 7 de mayo y descargar su credencial de elector . Quienes no hayan completado este trámite no podrán votar en las elecciones de octubre.

Cómo votar desde la Argentina para las elecciones de Brasil 2026 (Foto: AFP)

Los trámites electorales se realizan a través del sistema Título Net Exterior, sitio web del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Quienes estén inscritos en el registro electoral pueden imprimir su credencial de elector a través del portal de autoservicio para votantes - Título Net -, en la oficina de la Zona Electoral o mediante la aplicación e-Título​​​​​​​ en este enlace , que también ofrece una versión digital del documento.​​​​​​​

El próximo domingo 4 de octubre, desde las 8 hasta las 17 hs, los electores podrán presentarse a votar en la Embajada de Brasil en Buenos Aires (Cerrito 1350, CABA) o en otras sedes consulares para emitir su voto. ​​​​​​​Deberán tener la credencial de elector emitida y el documento de identidad que certifique su ciudadanía.

​​​​​​​¿Puede haber balotaje en Brasil? Cuándo sería y todo lo que se sabe

​​​​​​​En caso que ninguno de los seis candidatos a presidente supere el 50% de los votos durante los comicios generales, los dos candidatos más votados irán a segunda vuelta que sería el domingo 25 de octubre, de 8:00 a 17:00 horas, en el mismo sitio de votación.​​​​​​​