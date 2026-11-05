El video con el que Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay

En medio de la crisis financiera que golpea a Paraguay, el presidente Santiago Peña renunció al cargo. A través de un video que publicó en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que su prioridad es "la estabilidad del, la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas".

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La renuncia al cargo de da en un momento crítico para la economía paraguaya. Actualmente, se encuentra en curso un juicio político por el escándalo del Ueno Bank, que provocó una fuerte crisis financiera y el incremento de la incertidumbre de ahorristas.

El discurso completo de Santiago Peña para renunciar a la presidencia de Paraguay

"Queridos compatriotas hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra república debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república", empieza el discurso.

Luego, continúa: "Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra constitución nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay".

Peña aprovechó para pedir disculpas al pueblo paraguayo: "También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado; nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mi. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay, pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos".

Finalmente, sentenció: "Queridos compatriotas, somos un país que ha atravesado momentos muy difíciles y que siempre ha sabido levantarse, confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Hoy debemos demostrar, una vez más, que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan, y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la república, ninguna persona está por encima del Paraguay. Agradezco la confianza, por cada momento vivido y por haberme dado el honor de servir a esta gran nación. Que Dios bendiga a cada familia paraguaya y al Paraguay".