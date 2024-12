Venezuela procesó al gendarme detenido y el Gobierno argentino rechazó los cargos

El Gobierno nacional reiteró el pedido de liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo y rechazó los cargos por “acciones terroristas” imputados por el Ministerio Público Fiscal venezolano. Según dieron a conocer, tuvo vinculación con un grupo de personas que intentaron “una serie de acciones desestabilizadoras” en el país sudamericano. "No es un terrorista, es un ciudadano argentino, que fue a Venezuela como papá", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa junto al canciller, Gerardo Werthein.

Las autoridades de ambos países volvieron a cruzarse este viernes luego de la conferencia de prensa que dio el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, en el que dio a conocer el procesamiento de Gallo, detenido el 8 de diciembre pasado en el Puente Paula Santander que une las ciudades de Cúcuta y Táchira, de Colombia y Venezuela. “Ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, dice el comunicado difundido esta mañana.

Según aclararon allí, el gendarme se encuentra sometido a una investigación por su supuesta vinculación “a un grupo de personas” que intentaron desde el territorio venezolano “y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”. Además, las autoridades venezolanas consideraron que las declaraciones y acciones del Gobierno argentino, como de la Justicia -que exigió información sobre su paradero- “dejan en clara la complicidad de la nación en los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano y a sus instituciones”, denunciaron.

Bullrich: “No es un terrorista”

Desde el Gobierno argentino, desde el inicio, actuaron en conjunto el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, que denunciaron como “arbitraria” la detención de Gallo, aunque por ahora no se sabe si fue autorizado o no a viajar siendo que se trata de un afectivo de una fuerza de seguridad. Las tratativas, sin embargo, no son sencillas: desde agosto de este año Argentina y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas por la negativa del Gobierno de Javier Milei de reconocer los resultados de las elecciones con las que la Cámara Nacional Electoral de Venezuela proclamó reelecto presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, es Brasil quien está a resguardo de los intereses argentinos en Caracas.

Ahora bien, después de reunirse con la familia de Gallo dieron una conferencia de prensa: "Nahuel Gallo no es un terrorista, es un ciudadano argentino, que fue a Venezuela como papá", subrayó Bullrich, mientras que Werthein dijo que están "haciendo todo lo posible”.

Además, aclaró que el joven "entró con todos los papeles legales, hizo todos los trámites que tenía que hacer y hasta pagó las tasas que había que pagar". También contó que recibieron "un parte oficial de Venezuela a través de Brasil en la cual ellos manifiestan que Nahuel se encuentra detenido, bajo proceso judicial, que su integridad física y psicológica está en perfecto estado y que está en pleno respeto de sus derechos humanos. Se ha recibido otro comunicado en el cual el fiscal manifiesta una serie de hechos que son falsos donde lo acusan de una conspiración", detalló Werthein.

Además, destacó que "Brasil está cooperando muchísimo en cada una de las gestiones" y señaló que trabajan en brindarle servicios legales. “Creo que Argentina, empezando por el presidente, todos los esfuerzos para poder terminar con esto que es una gran falacia, una gran mentira", manifestó.

Por su parte, Bullrich planteó que "lo que no fue legal fue la forma en la que lo secuestraron. Señalaron que ocultaba un plan criminal detrás de una visita sentimental. Nahuel tiene a su novia y a su hijo, su objetivo era visitarlos. Llegaba el 5 y volvía el 30, tenía pasajes de ida y vuelta", insistió la ministra.

Este viernes al mediodía, Bullrich y Werthein recibieron a Griselda Heredia y Kevin Gallo, madre y hermano del gendarme para analizar la situación y brindarles información sobre lo realizado hasta ahora para lograr el regreso del oficial.