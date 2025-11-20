Venezuela  aprueba prórroga de 15 años a empresas mixtas petroleras vinculadas a Rusia

El logotipo de PDVSA se ve por Caracas

20 nov -La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una prórroga de 15 años a las empresas mixtas entre la estatal PDVSA y una unidad de la rusa Roszarubezhneft que operan los campos petroleros Boquerón y Perija en la región occidental del país.

La extensión permite que las empresas mixtas sigan operando hasta 2041, con el objetivo de producir unos 91 millones de barriles, o 16.600 barriles diarios de crudo, de acuerdo con lo indicado por los legisladores antes de aprobar la propuesta.

La inversión prevista en ambas empresas mixtas se estima en unos 616 millones de dólares, según la propuesta.

El acuerdo fue firmado entre PDVSA y Petromost, filial de Roszarubezhneft, dijeron dos legisladores a Reuters.

Roszarubezhneft, propiedad de una dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Roszarubezhneft, se constituyó en 2020 y poco después adquirió las participaciones venezolanas de la petrolera estatal rusa Rosneft , luego de que Washington impusiera sanciones a dos de sus filiales por comerciar con petróleo venezolano.

PDVSA también permanece bajo sanciones estadounidenses, las cuales en los últimos años han limitado la inversión extranjera y la presencia de socios dispuestos a hacer negocios en el país sudamericano.

