El presidente Asamblea Nacional advirtió que arrestarán a Edmundo González si ingresa a Venezuela

Edmundo González Urrutía planea viajar a Venezuela el próximo 10 de enero para asumir como presidente.

Luego de ser reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2025-2026, Jorge Rodríguez Gómez, advirtió que si Edmundo González Urrutia se atreve a entrar a Venezuela será detenido y extranjero que lo acompañe será tratado como invasor. El dirigente opositor fue recibido el último sábado por Javier Milei con protocolo de jefe de Estado.

“Mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos con más de 7 millones de votos”, sostuvo González Urrutia en conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto con el canciller argentino, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El veterano diplomático reclama, junto con un amplio sector de la oposición, el triunfo en las elecciones del 18 de julio pasado, en las que las autoridades electorales, sin mostrar las actas, dieron como ganador a Nicolás Maduro.

Sin embargo, Maduro también planea tomar posesión el próximo 10 de enero. De hecho, este domingo llamó este domingo al pueblo venezolano a salir a las calles el próximo 10 de enero, a respaldar su juramento para un tercer mandato presidencial (2025-2031): "Nos vemos en las calles, las esquinas y los barrios, en perfecta fusión popular-militar-policial"

González Urrutia comenzó su gira por el continente con la intención de recolectar los apoyos necesarios para regresar a su país natal a tomar posesión del poder. Algunos de los expresidentes que lo apoyaron y podrían acompañarlos fueron: Mireya Moscoso y Ernesto Pérez-Balladares de Panamá; Felipe Calderón y Vicente Fox de México; Mario Abdo de Paraguay; Jorge Quiroga de Bolivia; Andrés Pastrana de Colombia; Jorge Jamil Mahuad de Ecuador y Mireya Moscoso de Panamá.

Javier Milei recibió a Edmundo González Urrutía en la Casa Rosada.

En ese contexto, Rodríguez Gómez en su discurso aseveró que el dirigente opositor será acusado de usurpación de funciones, traición a la patria, lavado de dinero y se ordenará "el arresto inmediato de ese ser indigno". "Y de quienes lo acompañen, que tengan deudas con la República Bolivariana de Venezuela", agregó el legislador.

También delantó que en la primera sesión de la Asamblea Nacional del próximo martes, pedirá que los expresidente latinoamericanos que manifestaron su apoyo González Urrutia sean declaradas personas no gratas. "Si un extranjero ingresa sin la debida autorización, eso no puede ser considerado sino como un acto de invasión. Y como invasores van a ser tratados", aseguró.

Por su parte, Milei prometió apoyo total a González Urrutia si asume el poder, pero no intervendrá en su regreso a Venezuela. Además de la pésima relación entre el libertario y Maduro, los países están en un conflicto diplomático por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en un prisión bolivariana.

Patricia Bullrich quiere viajar a Venezuela para acompañar a Edmundo González Urrutia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que le “encantaría” viajar a Venezuela para el 10 de enero para acompañar a Edmundo González Urrutia, quien reclama haberle ganado las elecciones ante Nicolás Maduro. El opositor fue reconocido por Argentina y otros países como legítimo presidente electo de ese país.

“Me encantaría. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de Edmundo, con el que estuvimos ayer y estuvo con el Presidente (Javier Milei) un momento muy emocionante en el balcón con la gente, además de la reunión privada que tuvieron”, dijo Bullrich este domingo durante una entrevista en Radio Mitre.

“Claro que me gustaría ir. Digamos que al ir uno se siente liberando una tierra ¿no? La verdad que me encantaría ir. Vamos a ver qué es lo que ellos hacen. Todavía no está claro su plan. Por supuesto que tengo que pedir permiso, a ver si me dejan ir”, agregó la ministra.