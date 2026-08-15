Venezuela anunció la liberación de 131 presos políticos, pero las ONG confirmaron 40

El Gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 personas detenidas por causas políticas, pero distintas organizaciones de derechos humanos confirmaron inicialmente una cifra muy inferior. Según las propias ONG's, que documentan los casos de presos políticos en el país, se informaron primero apenas 40 liberaciones y luego elevaron el número a 72 solamente durante la mañana de este sábado 15 de agosto.

Las excarcelaciones fueron anunciadas por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia creada recientemente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según el Gobierno, las medidas fueron acordadas por tribunales a pedido de la Fiscalía, después de una revisión de los expedientes de las personas detenidas.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, una de las principales fundaciones operativas en el país, informó el viernes que su organización había podido confirmar 40 excarcelaciones durante la jornada. La cifra fue actualizada este sábado por Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, quien señaló que ya eran 72 las liberaciones verificadas.

De ese total, 55 corresponden a hombres y 17 a mujeres, según el registro difundido por Himiob. La organización mantiene un seguimiento independiente de los casos y acompaña legalmente a familiares y detenidos.

Antes del anuncio del Gobierno, Foro Penal tenía registrados 391 presos políticos en Venezuela: 365 hombres y 26 mujeres. Por eso, la organización considera que todavía queda un número importante de personas detenidas que deben ser liberadas.

El Gobierno habla de reconciliación

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática sostuvo que continuará respaldando las iniciativas destinadas a promover el reencuentro entre los venezolanos y fortalecer la convivencia. Desde Caracas presentan las excarcelaciones como parte de un proceso de reconciliación política que busca reducir las tensiones internas.

Desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder, el Gobierno también impulsó otras medidas vinculadas con los detenidos por causas políticas. Entre ellas se encuentran una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional y la creación del nuevo programa destinado a revisar los casos.

Sectores de la oposición y organizaciones civiles valoraron las liberaciones, aunque advirtieron que todavía son insuficientes. También reclamaron que las personas liberadas no solamente abandonen las cárceles, sino que obtengan garantías sobre el cierre de las causas penales y el fin de las restricciones que puedan pesar sobre ellas.

Estados Unidos respaldó las excarcelaciones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al ser consultado por distintos medios internacionales calificó las liberaciones como "un paso importante para la reconciliación" de Venezuela. Según afirmó, desde el 3 de enero fueron liberados 1.046 venezolanos, mientras Washington sigue de cerca el proceso político. Rubio vinculó las excarcelaciones con el plan de tres etapas impulsado por Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.