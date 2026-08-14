Gobierno de Venezuela otorga "medidas alternativas" a 131 detenidos: comunicado

El Gobierno venezolano otorgó a 131 detenidos "medidas alternativas de la privación de libertad", informó en un comunicado el viernes. Organizaciones de derechos humanos celebraron la liberación de algunas personas que, según afirman, estaban detenidas injustamente o por motivos políticos.
Las personas habían sido detenidas por su presunta o confirmada participación en delitos, indicó el Gobierno en un comunicado compartido por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, en la red social X. Se les aplicaron las medidas alternativas, cuyos detalles no se especificaron en el comunicado, como parte del programa de Paz y Convivencia Democrática del Gobierno.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Foro Penal, que brinda representación legal a los presos en Venezuela, así como el movimiento opositor Vente Venezuela, celebraron varias de las liberaciones a través de publicaciones en sus redes sociales. Foro Penal contabilizó el viernes 391 presos políticos en el país antes de la publicación del comunicado.
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Abogados y Foro Penal han dicho en el pasado que según las leyes venezolanas las medidas alternativas son prisión domiciliaria o un régimen de presentación en los tribunales.
Con información de Reuters