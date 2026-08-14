Gobierno de Venezuela otorga "medidas alternativas" a 131 detenidos: comunicado

FOTO DE ARCHIVO-Manifestantes en Bogotá reclaman la liberación de los detenidos en Venezuela, mientras el Gobierno pone en libertad a algunos presos

El Gobierno venezolano otorgó a 131 detenidos "medidas alternativas ‌de la ‌privación de libertad", informó en un comunicado el viernes. Organizaciones de derechos humanos celebraron la liberación de algunas personas que, según afirman, ​estaban detenidas ⁠injustamente o por motivos políticos.

Las ‌personas habían sido ⁠detenidas por su ⁠presunta o confirmada participación en delitos, indicó el Gobierno en un ⁠comunicado compartido por el ​ministro de Comunicación, ‌Miguel Pérez Pirela, ‌en la red social X. ⁠Se les aplicaron las medidas alternativas, cuyos detalles no se especificaron en ​el comunicado, ‌como parte del programa de Paz y Convivencia Democrática del Gobierno.

Organizaciones de derechos humanos, entre ellas ⁠Foro Penal, que brinda representación legal a los presos en Venezuela, así como el movimiento opositor Vente Venezuela, celebraron varias de las liberaciones a través ‌de publicaciones en sus redes sociales. Foro Penal contabilizó el viernes 391 presos políticos en el país antes de ‌la publicación del comunicado.

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Abogados y Foro Penal han dicho en el ‌pasado ⁠que según las leyes venezolanas las medidas ​alternativas son prisión domiciliaria o un régimen de presentación en los tribunales.

Con información de Reuters