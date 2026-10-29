Vaticano: la historia de cómo se convirtió en un país y se independizó de Italia

La Ciudad del Vaticano es un estado soberano e independiente, a pesar de encontrarse en el centro de Roma, Italia. Se trata del país más pequeño del mundo que tiene un gran peso e injerencia internacional porque es sede de la Iglesia católica.

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¿Cómo se convirtió el Vaticano en un país independiente?

El Vaticano se consolidó como un Estado soberano en 1929, tras casi seis décadas de conflicto entre el papado y el Estado italiano, cuando los Pactos de Letrán le dieron una existencia jurídica independiente de Italia. En concreto, el país ocupa 44 hectáreas del centro de Roma y cuenta con 673 ciudadanos, de los cuales solo alrededor de 450 viven dentro de sus muros.

En sí, el Vaticano se levantó sobre una zona que ya tenía asentamientos romanos antes del nacimiento de Cristo. Entre los años 37 y 41, el emperador Calígula ordenó construir allí un circo privado. Bajo el mando de Nerón, ese lugar fue escenario de torturas a cristianos y en una necrópolis cercana enterraron a san Pedro, considerado el primer papa. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo levantar una basílica sobre su tumba. La actual basílica de San Pedro se construyó entre los siglos XVI y XVII.

El Vaticano consiguió su soberanía en 1929

Hasta 1870, el Papa era líder espiritual y también soberano de los Estados Pontificios, una amplia franja en el centro de la península itálica. La unificación de Italia cambió esa condición, cuando las tropas italianas entraron en Roma el 20 de septiembre de 1870, luego de que Francia retirara a sus soldados, la ciudad pasó a ser la capital del nuevo reino y se disolvielos Estados Pontificios.

En 1871, el Parlamento italiano aprobó la Ley de Garantías, que le reconocía al Papa privilegios similares a los de un jefe de Estado y el uso de los palacios vaticanos. Pío IX la rechazó y se declaró “prisionero en el Vaticano”. Sus sucesores (León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI) sostuvieron durante décadas la misma oposición. Aunque perdió el territorio, la Santa Sede siguió siendo reconocida como entidad soberana en el plano internacional.

Los Pactos de Letrán: cómo nació el Estado

Finalmente, el 11 de febrero de 1929, en el cardenal Pietro Gasparri, en nombre de Pío XI, y Benito Mussolini, en representación del rey Víctor Manuel III, firmaron tres documentos: un tratado de conciliación de 27 artículos, una convención financiera de 3 y un concordato de 45 que el Parlamento italiano los ratificó en junio de ese año.

El tratado reconoció al Estado de la Ciudad del Vaticano como una entidad soberana de derecho internacional, distinta de la Santa Sede, para garantizar a la Iglesia una independencia visible frente a cualquier poder civil. Los pactos sobrevivieron al régimen fascista: en 1948 se incorporaron a la Constitución italiana, y el concordato se revisó en 1984.

¿Cómo se gobierna el Vaticano?

El Vaticano funciona como una monarquía, el Papa es jefe de la Iglesia y del Estado, y concentra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero los comparte con otros órganos:

Una comisión de cardenales designados por cinco años ejerce el poder legislativo y su presidente conduce la gestión ejecutiva

ejerce el poder legislativo y su presidente conduce la gestión ejecutiva La justicia se organiza en un juez único, un tribunal, una Corte de Apelación y una Corte de Casación.

Cuando fallece un Papa, las competencias del Estado pasan al Colegio Cardenalicio hasta la elección del nuevo Papa.

El Vaticano es un país independiente que cuenta con su propia bandera

A pesar de su tamaño, el Vaticano tiene los atributos de un Estado soberano: