El debate sobre el acceso de las niñeces a las redes sociales tiene cada vez mayor relevancia en distintas partes del mundo. Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque propondrá prohibir las plataformas para los menores de 13 años y restringir el acceso entre los 13 y 15.

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"No tenemos por qué aceptar funciones adictivas. No tenemos por qué aceptar que los niños sean atraídos hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos por qué aceptar que se utilicen fotos de niñas para imágenes sexualizadas generadas por la inteligencia artificial”, dijo von der Leyen durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo.

La dirigente europea detalló el plan para restringir las redes sociales, que ya había anticipado meses atrás al afirmar que los niños deberían usarlas solo por fases y en forma gradual. "Somos nosotros quienes decidimos las reglas, no las grandes tecnológicas", señaló.

¿Cómo es el plan de regulación?

En concreto, la iniciativa se llama KIDS Act y establece que los adolescentes de entre 13 y 15 años solo podrán utilizar “mini cuentas” creadas y supervisadas por sus padres o tutores, con funciones restringidas y un límite de una hora diaria. Para quienes tengan entre 15 y 18 años, en tanto, las plataformas deberán implementar mecanismos orientados a garantizar un diseño seguro.

El plan también constará de multas contra las empresas, que podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial en caso de incumplimiento.

Un hábito alarmante: hasta 10 horas diarias conectados a las redes sociales

La Comisión Europea informó en junio pasado que los jóvenes europeos pasan en promedio 4,5 horas conectados durante los días de escuela y 6,1 horas durante los fines de semana, mientras que un 14% de los adolescentes declaró pasar más de 10 horas diarias frente a pantallas.

La propuesta, que será presentada formalmente por la Comisión Europea este jueves, requiere de la aprobación de los 27 países que integran el bloque. Se trata de una iniciativa que se enmarca en una tendencia internacional hacia mayores controles sobre el acceso de los menores a las plataformas.

¿Qué otros países ya prohíben o regulan las redes sociales en menores?

En Europa, los casos de España, Portugal y Grecia son los más destacados, ya que sus gobiernos ya implementaron o analizan restricciones para regular el acceso de los menores de edad a las redes.

Por su parte, Australia fue uno de los primeros países en avanzar con una prohibición para menores de 16 años, mientras que la UE optó por un sistema diferenciado según la edad.