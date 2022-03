Zelenski dice que cualquier acuerdo con Rusia será sometido a referendo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, avisó hoy que cualquier eventual acuerdo con Rusia para poner fin al enfrentamiento bélico deberá atravesar un referendo en su país, más allá de que el progreso en las conversaciones bilaterales aparece como lento.

Más temprano, desde Rusia, un vocero del presidente Vladimir Putin reiteró que una reunión con Zelenski no puede darse en el corto plazo.

"Se lo expliqué a todos los grupos de negociación: cuando hablen de todos esos cambios, que pueden ser históricos, llegaremos a un referendo", afirmó Zelenski en una entrevista con la radio de la empresa estatal de medios ucranianos.

Aunque el mandatario volvió en sus declaraciones sobre la idea de los “compromisos” que pueden derivar de un eventual entendimiento, no detalló de cuáles hablaba.

“La gente tendrá que decidir sobre ciertos compromisos. Estoy listo para hacer cualquier movimiento si se hace con nuestra gente”, agregó el mandatario.

Aun así, del otro lado, el vocero de Putin y del Kremlin, Dmitri Peskov, salió a tomar distancia de la chance de un acuerdo cercano y, más todavía, a enfriar la posibilidad de un encuentro Zelenski-Vladimir Putin.

"Hasta ahora no hay ningún progreso sustancial; no hay acuerdos. Los presidentes no tienen nada que constatar", dijo el vocero en una rueda de prensa cuando le preguntaron en qué fase están las conversaciones.

Peskov explicó que para hablar de ese encuentro "primero se necesitaría llevar a cabo una labor preparatoria, celebrar las conversaciones (entre las delegaciones rusa y ucraniana) y analizar sus resultados", reprodujo la agencia de noticias rusa Sputnik.

Rusia y Ucrania llevaron a cabo varias rondas de negociaciones desde la invasión ordenada por el Kremlin el pasado 24 de febrero, a pesar de lo cual no cesaron los bombardeos sobre ciudades de Ucrania.

El estatus neutral de Ucrania y su no adhesión a la OTAN son temas en los que las posturas de Moscú y Kiev se acercaron "al máximo" durante las conversaciones, dijo la semana pasada el jefe de la delegación de Rusia, Vladimir Medinski.

El representante del Kremlin añadió no obstante que existen "matices" relacionados con las garantías de seguridad que exige Ucrania y explicó que se trata de cuestiones relacionadas "con las garantías de seguridad que recibe Ucrania además de las existentes, en caso de que renuncie a unirse a la Alianza" atlántica.

Ayer, el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, aseguró que Rusia y Ucrania habían logrado avances en "temas significativos" durante las negociaciones y que ambas partes se encontraban "cerca de un acuerdo".

"Por supuesto, no es fácil llegar a un compromiso cuando hay una guerra en curso, cuando hay civiles que son asesinados, pero nos gustaría decir que se está avanzando", afirmó Cavusoglu, en declaraciones desde la provincia turca de Antalya.

También detalló que Ucrania, a cambio de la neutralidad que le exige Rusia, demanda que Turquía, Alemania y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actúen como garantes de un acuerdo de seguridad con Rusia.

Turquía mantiene lazos estrechos con ambos países y trata de posicionarse como mediador.

El 10 de marzo, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania se reunieron en Antalya, donde fueron recibidos por Cavusoglu.

El vocero presidencial turco, Ibrahim Kalin, precisó durante una entrevista con el diario Hurriyet que las partes estaban negociando seis puntos.

De acuerdo con el funcionario, son la neutralidad de Ucrania, el desarme y las garantías de seguridad, la llamada "desnazificación", la eliminación de obstáculos al uso del idioma ruso en Ucrania, y la situación de la región separatista de Donbass y la de la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.

Turquía no sancionó a Rusia ni cerró su espacio aéreo, pero sí lo hizo con los estrechos turcos que conectan el mar Negro con el Mediterráneo, lo que afecta el acceso de los buques de guerra rusos, excepto los que regresan a puerto.

