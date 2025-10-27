Ucrania despliega refuerzos para combatir en la ciudad estratégica de Pokrovsk

FOTO DE ARCHIVO. Un militar de la 59.a Brigada de Asalto Separado de Sistemas No Tripulados que lleva el nombre de Yakov Handziuk de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lanza un dron de reconocimiento, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de primera línea de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania

Ucrania se apresuraba a reforzar sus posiciones en el estratégico nudo de transporte oriental de Pokrovsk, después de que unos 200 soldados rusos se infiltraron en la ciudad en pequeños grupos, informó el lunes el ejército de Kiev.

El Estado Mayor ucraniano, que hizo la estimación de las fuerzas enemigas, informó de tiroteos con armas ligeras y del despliegue activo de drones. El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus grupos de asalto intentaban avanzar cerca de la estación de tren.

"Hay combates encarnizados en la ciudad y en los accesos a la ciudad (...) La logística es difícil. Pero debemos seguir destruyendo a los ocupantes", dijo el domingo el presidente Volodímir Zelenski.

Rusia lleva meses tratando de ocupar Pokrovsk, una parte clave de las líneas defensivas de Kiev, porque la considera un punto crucial en su empeño por hacerse con la totalidad de la región de Donetsk.

Las fuerzas de Moscú han renovado sus intentos tras el fracaso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizar un alto el fuego, dijeron funcionarios ucranianos.

La 7ª Unidad de Respuesta Rápida de las tropas aerotransportadas ucranianas ha asegurado este lunes que las posiciones en la ciudad se han reforzado en los últimos días mientras continuaban los combates urbanos.

"Los ocupantes, que han entrado en la ciudad, no intentan afianzarse, sino que pretenden avanzar más hacia el norte", dijo la unidad en una publicación de Facebook. "Con ello, el enemigo quiere dispersar a nuestras fuerzas de defensa y bloquear los corredores logísticos terrestres".

Rusia ha concentrado su principal fuerza de ataque contra la ciudad, según Zelenski.

Con información de Reuters