Putin y el presidente kazajo mostraron unidad tras tensiones sobre Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, exhibieron hoy en Moscú su unidad y resaltaron sus vínculos históricos, tras haber tenido desacuerdos sobre el conflicto en Ucrania.

"Para Kazajistán, Rusia ha sido siempre y sigue siendo el principal socio estratégico", declaró Tokayev durante un encuentro con Putin en el Kremlin.

Destacó las "relaciones profundas en diferentes ámbitos" entre Moscú y Astana, informó la agencia de noticias AFP.

Se trata de la primera visita al extranjero del presidente kazajo desde su toma de posesión, la semana pasada, para un segundo mandato al frente de Kazajistán, la antigua república soviética de Asia Central, rica en minerales e hidrocarburos.

Putin alabó el "carácter especial" de las relaciones entre Rusia y Kazajistán.

El inicio de una ofensiva rusa en Ucrania en febrero de este año suscitó la preocupación de varias exrepúblicas soviéticas, aliadas de Rusia, entre ellas Kazajistán.

La semana pasada, en una cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza liderada por Rusia, Tokayev hizo un llamamiento a la "búsqueda colectiva conjunta de una fórmula de paz" en Ucrania.

"No debemos permitir que los fraternales pueblos ruso y ucraniano estén separados durante décadas, si no cientos de años, con rencores que no se curan", añadió.

En junio, Tokayev criticó públicamente a su homólogo ruso en un foro celebrado en San Petersburgo, en el noroeste ruso, donde se manifestó en contra del reconocimiento de los territorios separatistas prorrusos del este de Ucrania.

Kazajistán también acogió a decenas de miles de rusos que huyeron para escapar de la movilización parcial decretada por Putin a finales de septiembre.

Con información de Télam