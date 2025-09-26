Países orientales de UE coinciden en necesidad de "muro de drones", según jefe de Defensa del bloque

FOTO DE ARCHIVO. El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, habla durante una entrevista con Reuters en Bruselas, Bélgica

Los países del flanco oriental de la Unión Europea se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de levantar un "muro de drones" con capacidades avanzadas de detección, seguimiento e intercepción, afirmó el viernes el comisario de Defensa del bloque, Andrius Kubilius.

Los drones desempeñan ahora un papel fundamental en la guerra de Ucrania, ya que tanto Moscú como Kiev han aumentado su producción nacional, mientras que el incremento de su actividad ha exacerbado la preocupación por la seguridad en varios Estados miembros de la UE en las últimas semanas.

"Rusia está poniendo a prueba a la UE y a la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata", declaró Kubilius a la prensa en Finlandia tras una videoconferencia con ministros de Defensa, en su mayoría del flanco oriental del bloque, y representantes de Ucrania y la OTAN.

Los participantes han acordado pasar de "las discusiones a las acciones concretas", indicando que el proyectado "muro de drones" formará parte de una vigilancia más amplia del flanco oriental que incluirá también defensas terrestres y seguridad marítima, señaló.

"Estudiaremos cómo construir una política industrial y una caja de herramientas financieras integrales de la Unión Europea para hacer realidad el escudo", declaró en rueda de prensa.

Kubilius no dio detalles sobre la financiación, pero un funcionario comunitario dijo a Reuters que se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE mantengan debates "intensivos" sobre la cuestión en octubre.

A la videoconferencia del viernes asistieron representantes de Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Dinamarca.

Kubilius subrayó la necesidad de desarrollar capacidades adicionales y dijo que se elaborará una hoja de ruta técnica detallada con expertos nacionales.

