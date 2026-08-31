Trump recibirá a directivos petroleros tras acusar a las refinerías de especular

En medio de la escalada del precio de los combustibles impulsada por el conflicto con Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a las empresas refineras de especular a costa del bolsillo de la población, solicitó una investigación al Departamento de Justicia y convocó a sus principales directivos a un encuentro bajo máxima tensión este martes en la Casa Blanca.

El objetivo formal de la cumbre es buscar mecanismos de corto plazo para ampliar la capacidad de refinado nacional y reducir el valor del galón de nafta, que superó la barrera de los 4 dólares y marcó un récord histórico para las vísperas del feriado del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se conmemora el 7 de septiembre. Sin embargo, la convocatoria generó incertidumbre en el sector privado ya que debido a las críticas públicas de Trump, varios ejecutivos analizan si asistir personalmente o enviar a líneas secundarias para evitar exponerse a cruces en vivo con el mandatario.

El antecedente que enciende las alarmas corporativas ocurrió en enero, cuando el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, calificó a Venezuela como un país "no apto para la inversión", lo que provocó la furia de Trump y su posterior exclusión de los planes gubernamentales para la región. Para la reunión del martes, Exxon directamente no fue invitada.

Pese a la cautela del sector, a la cumbre asistirán representantes de gigantes como Chevron, Marathon Petroleum, Valero Energy y PBF Energy. Varias de estas firmas registraron beneficios trimestrales récord por 12.600 millones de dólares en conjunto, favorecidas por las interrupciones en el suministro global de crudo.

Desde el gobierno norteamericano argumentan que la crisis energética responde a años de regulaciones de administraciones previas que desincentivaron la inversión en infraestructura. Paralelamente, la Casa Blanca trabaja en incrementar los flujos de crudo venezolano hacia plantas estadounidenses para operar al 100% de la capacidad instalada y amortiguar la inflación en las estaciones de servicio, una de las principales preocupaciones políticas del Ejecutivo.

Con información de Reuters