Trump pierde terreno entre los latinos y el 54% votaría por los demócratas, según un sondeo

El presidente Donald Trump enfrenta un retroceso en su respaldo entre los votantes latinos de cara a las elecciones legislativas de la próxima semana. Según un sondeo de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y YouGov, el 54,6% de los votantes latinos apoyaría a los demócratas la próxima semana. Además, el estudio afirmó que casi dos tercios de los consultados cuestionan el rumbo del país y consideran excesivas las políticas migratorias del presidente estadounidense. En paralelo, apenas el 32,9% aprueba su gestión.

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La encuesta, difundida este martes, mostró una ventaja de 22 puntos porcentuales de los demócratas entre los electores hispanos que definirán la composición de la Cámara de Representantes. De acuerdo al sondeo, apenas el 32,5% manifestó su intención de apoyar a los republicanos, a la par que casi dos tercios de los consultados cuestionan el rumbo del país y consideran excesivas las políticas migratorias del presidente estadounidense.

El deterioro de la imagen presidencial aparece acompañado por el malestar económico y el rechazo a las medidas migratorias. Cerca del 65% de los encuestados considera que Estados Unidos va por mal camino y que la aplicación de las políticas migratorias de la administración Trump fueron "demasiado lejos".

El malestar económico y migratorio golpea a Trump

La situación financiera de los hogares latinos constituye uno de los principales factores de preocupación. El 46,8% aseguró que sus finanzas empeoraron durante el último año, mientras que el 35% identificó a la inflación como el problema más importante. El empleo, los salarios y la economía en general quedaron en segundo lugar, con el 12,2%, mientras que la migración fue señalada por el 6,5%.

El rechazo también se refleja en la percepción sobre el impacto de las políticas presidenciales en la comunidad. El 60,7% considera que la administración Trump perjudicó a las familias latinas y el 63,3% sostiene que el mandatario muestra poco o ningún respeto por ellas.

Los resultados adquieren relevancia por el desempeño electoral del republicano en 2024, cuando consiguió cerca de la mitad del voto latino, un registro histórico para un candidato de su partido.

Preocupación por las detenciones y deportaciones de ICE

Las políticas migratorias también generan inquietud entre los ciudadanos estadounidenses de origen latino consultados. El 41,4% manifestó preocupación por las detenciones y deportaciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, el 4,4% afirmó haber sido afectado personalmente y el 11,2% dijo conocer a un familiar o amigo cercano perjudicado por esas medidas.

La discriminación aparece como otra preocupación extendida: el 69,2% considera que representa un problema serio para los latinos, mientras que el 63,5% sostiene lo mismo sobre los prejuicios contra los inmigrantes.

En Florida, un estado donde Trump había mostrado mayor capacidad para atraer el voto latino, la tendencia también refleja dificultades para el oficialismo. Allí, el 39,8% aprueba la gestión presidencial, frente al 47,5% que planea votar por los demócratas y el 38,5% que respaldaría a los republicanos.