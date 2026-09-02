Trump habló de las elecciones en Venezuela: "Todavía no están preparados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quiere que se celebren elecciones, aunque consideró que el país todavía no está preparado para afrontar un proceso electoral. Sus declaraciones se producen mientras Caracas y la oposición avanzan en un diálogo para la reconstrucción institucional.

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Trump se refirió al futuro político de Venezuela durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca. Según explicó, tanto Estados Unidos como el gobierno de Delcy Rodríguez quieren que se celebren elecciones, pero consideró que todavía no están dadas las condiciones para llevarlas adelante. "No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", afirmó el mandatario estadounidense.

De todos modos, Trump dejó abierta la posibilidad de que los comicios se realicen en un plazo cercano. "Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto", sostuvo.

Capriles reclamó un nuevo Gobierno

En paralelo a las declaraciones de Trump, el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles cuestionó duramente la gestión económica de Delcy Rodríguez y reclamó la formación de un “nuevo Gobierno”.

Capriles sostuvo que Venezuela continúa atravesando una situación económica crítica y aseguró que "sigue la devaluación y la inflación sin freno". En un mensaje difundido en redes sociales, consideró que las medidas adoptadas por el gobierno interina no están logrando estabilizar la situación. "Es claro que Venezuela necesita un nuevo Gobierno que deje de administrar la crisis y empiece a mejorar la calidad de vida de los venezolanos", planteó el dirigente opositor.

Además, cuestionó la ausencia de medidas destinadas a contener la depreciación de la moneda. "No hay una sola medida económica para estabilizar el tipo de cambio y defender el ingreso de la familia venezolana. Pura propaganda en medios hablando de un renacer que nadie percibe", afirmó.