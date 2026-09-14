Trump denuncia una "conspiración enfermiza" contra la IA que beneficia a China y rechazó regulaciones

En medio del debate por el avance de la tecnología y sus posibles amenazas a la humanidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existe una “conspiración enfermiza” contra la Inteligencia Artificial (IA) que beneficia a China, planteó que Washington lleva la cabeza en esta carrera y que el único control que se necesita es un “presidente fuerte e inteligente”.

{{{htmlAmp}}}

A través de la red Truth Social, Trump lanzó una advertencia directa hacia los sectores críticos y las voces disidentes dentro de la industria: “Teóricos de la conspiración, traidores y filtradores, tengan cuidado”, afirmó.

Asimismo, el mandatario estadounidense ratificó la posición de liderazgo del país norteamericano en este campo estratégico. “Quien gane en IA, va a ganar, y vamos por delante de China y de todos los demás, y seguiremos haciéndolo”, señaló.

Respecto al marco regulatorio y a la seguridad en torno al desarrollo de estas herramientas, el republicano relativizó la necesidad de normativas complejas y planteó que el verdadero contrapeso para garantizar un uso adecuado de la tecnología reside en el poder político. En ese sentido, dijo que su administración fue capaz de impedir que la “gente de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas”.

las críticas del líder republicano no se limitaron al plano general, sino que se personalizaron: Trump cargó contra el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, al afirmar que “finge ser un angelito perfecto”. Días atrás, Amodei aseguró que “la industria mintió” acerca de los riesgos reales de esta tecnología y llamó a replantear el rol de los gobiernos y de la sociedad en su regulación.

En una entrevista concedida al programa Sunday Morning de CBS, el director ejecutivo de Anthropic sostuvo: “No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos en Anthropic, pero mucha de la industria sí”.

La advertencia de Sam Altman a la humanidad: "El progreso de la IA podría salir muy mal"

El creador de ChatGPT y CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió que “hay dos formas en que el progreso de la Inteligencia Artificial podría salir muy mal” y reclamó un marco federal que establezca requisitos de seguridad comunes para toda la industria.

En una extensa publicación en X, Altman planteó como primera amenaza la posibilidad de que la humanidad termine perdiendo el control sobre el futuro frente a sistemas de inteligencia artificial cada vez más poderosos. “Esto es inaceptable”, señaló, y remarcó que OpenAI está “inequívocamente del lado de la humanidad”. Según explicó, la IA debe estar siempre al servicio de las personas y, para lograrlo, las técnicas de alineación y seguridad tienen que avanzar por delante de las capacidades de los modelos.

En ese sentido, el CEO de OpenAI sostuvo que las empresas que desarrollan los modelos más avanzados deben asumir nuevas responsabilidades. Altman recordó que, años atrás, empresas como OpenAI desarrollaron políticas como las “Responsible Scaling Policies” y los “Preparedness Frameworks”, enfocadas principalmente en la seguridad de los modelos antes de su implementación.

Ahora, según explicó, el escenario cambió. El aumento de las capacidades de los modelos obliga a incorporar evaluaciones de seguridad durante su desarrollo. La otra amenaza que identificó Altman no tiene que ver directamente con que la IA se vuelva incontrolable, sino con quién controla una tecnología extremadamente poderosa. El CEO de OpenAI advirtió que podría producirse un escenario en el que una persona o una empresa utilice una inteligencia artificial extraordinariamente poderosa para imponer su propia visión del mundo sobre el resto de la sociedad. Según su planteo, el resultado podría ser “extremadamente distópico”.

El riesgo de concentración, además, no se limitaría a una compañía. Altman mencionó también la posibilidad de que un solo país acumule demasiado poder gracias a sus capacidades de inteligencia artificial. De esta manera, sostuvo que evitar los dos extremos requiere encontrar un “estrecho camino intermedio”.