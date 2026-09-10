Un senador de Texas habló sobre los peligros de la IA y la carrera con China: "Prefiero robots asesinos de Estados Unidos"

El senador republicano estadounidense Ted Cruz afirmó este jueves que él prefiere que el fin de la humanidad sea "por robots asesinos estadounidenses antes que chinos". El legislador explicó que China está seis meses detrás de Estados Unidos en cuanto al desarrollo de IA, por lo que perder la delantera en esa carrera "sería un resultado terrible" y algo altamente "peligroso" para Washington. El presidente Donald Trump también se refirió al tema y si bien coincidió en que China es un peligro para su país, desde la Casa Blanca siempre tendrán "algo para detenerlos".

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Tras la polémica que desató Jacob Coxon, el recién renunciado investigador de Anthropic y de Open AI, que formalizó su alejamiento de ambas compañías al alegar que ninguna de las dos compañías actúa "de manera responsable" y que por esa razón la inteligencia artificial podría terminar con la humanidad "a final de la década", distintos actores políticos y especialistas en la materia salieron a hablar en las últimas horas. Coxon explicó en un extenso hilo de X que ambas marcas "están corriendo directamente hacia una superinteligencia" en la que sus directivos "creen sinceramente que la IA podría matarnos a todos a finales de la década".

A él se sumó después Evan Hubinger, jefe de seguridad de Anthropic, quien ratificó esa idea y coincidió en que la IA podría terminar con la humanidad en ese mismo plazo. Miembros y afines de la Casa Blanca no tardaron en hacerse eco y tanto Cruz como el propio Donald Trump concedieron entrevistas hoy sobre este tema.

"Van a haber robots asesinos. Pero prefiero que sean robots asesinos estadounidenses y no robots asesinos chinos", comenzó su polémica declaración el senador Cruz, representante de Texas y muy cercano al presidente Trump. Ante la repregunta de su entrevistadora, fue más allá y dijo: "Lo que quiero decir con esto es que los chinos no están poniendo límites de seguridad. Van a toda velocidad. La mayoría de los líderes tecnológicos estiman que Estados Unidos está unos seis meses por delante. No estamos un año por delante; estamos unos seis meses por delante. El gobierno podría intervenir y simplemente cerrar la industria de la IA en América, ¿pero sabes qué pasaría? China nos alcanzaría en seis meses, tomaría una gran ventaja y no tendríamos las herramientas para defendernos".

"Sería un resultado terrible si sofocamos la innovación estadounidense y China toma la delantera. Eso sería peligroso para América. Así que hay que tener un equilibrio aquí", agregó al final el legislador por Texas.

Trump sobre el desarrollo de la IA y la carrera con China: "Los detendremos"

En otra entrevista, el presidente Donald Trump fue consultado por el mismo tema y se limitó a responder de forma escueta aunque concreta de cuáles son sus planes. El mandatario afirmó que, en caso de que los estadounidenses corrieran algún peligro, desde Washington darían "la alarma" y que "siempre" contarán con los recursos para "detenerlos".

"Bueno, sabes, daremos la alarma. Va a estar bien. Siempre tendremos algo para detenerlos, ¿verdad? Tendremos un pequeño engranaje para que cuando alguien diga 'no me gusta ese... realmente no me gusta ese robot', bum, lo detendremos", afirmó el presidente Trump.