Donald Trump celebró la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales de España. En un video que circuló en redes sociales, el presidente de Estados Unidos se enteró de que el mandatario español había perdido y reaccionó con entusiasmo: "Oh, eso es una buena noticia. Hizo un trabajo terrible. Se merece perder".

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En el clip, Trump primero pregunta por el resultado de los comicios y, al recibir la confirmación de que Sánchez había perdido, vuelve a expresar su satisfacción. "Un momento, Sánchez perdió, ¿no? Oh, son excelentes noticias", afirmó.

La reacción del mandatario estadounidense se conoció mientras avanzaba el escrutinio de las elecciones españolas de este domingo 29 de noviembre. Con el 40% de los votos contabilizados, el Partido Popular (PP) encabezaba el recuento con 133 diputados, seguido por el PSOE, con 119. Vox obtenía 49 bancas y UPN, dos, por lo que la suma de las fuerzas de derecha alcanzaba los 184 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

El enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez por la OTAN

La celebración de Trump se produce después de varios cruces con el gobierno español. Uno de los principales motivos de tensión fue la negativa de Sánchez a comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PBI, objetivo impulsado por Estados Unidos para los países integrantes de la OTAN.

Durante una cumbre de la alianza atlántica en Ankara, Trump calificó a España como un "socio terrible" y una "causa perdida". Incluso amenazó con cortar las relaciones comerciales con el país europeo: "Corten todo el comercio con España, por favor. No queremos tener nada que ver con ellos", afirmó por aquel entonces.

Donald Trump celebró la derrota de Pedro Sánchez en las urnas

El presidente estadounidense también cuestionó la decisión de España de no autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones vinculadas a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Sánchez, por su parte, defendió la posición de su gobierno y sostuvo que España había cumplido con sus compromisos de inversión militar. En 2025, el país había elevado el gasto en defensa al 2% del PBI, aunque rechazó asumir la nueva meta del 5% para 2035.