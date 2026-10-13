Trump apartó a su ex nuera de la embajada de Grecia por un escándalo de corrupción

Por petición del presidente Donald Trump, la Casa Blanca confirmó que apartó a Kimberly Guilfoyle, ex prometida de su hijo mayor Donald Trump Jr., de su cargo diplomático en la embajada estadounidense de Grecia. Según confirmaron desde Washington, la razón fue que Guilfoyle habría pedido más de 100.000 dólares a un donante del Partido Republicano para pagar su tarjeta de crédito, lo que provocó la furia del mandatario y del secretario de Estado, Marco Rubio. El ahora ex funcionario cayó en desgracia, sin embargo, por un pedido explícito de renuncia que le llegó este mismo martes.

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La historia de cómo Guilfoyle creció en el mundo Trump es bastante típica. Conoció al hijo del ex presidente durante la primera gestión de los Trump en la Casa Blanca, cuando trabajaba como fiscal y columnista en la pantalla de Fox News. En ese momento saltó de la televisión a ser asesora del mandatario y dirigir la división de recaudación de fondos de su campaña en 2020. Se mantuvo cerca del magnate incluso luego de separarse de Trump Jr. hasta ser designada como embajadora en Grecia en 2024, lugar que ocupó hasta hoy.

"Le pedimos a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo valioso para el equipo y le deseamos lo mejor", declaró esta mañana de forma escueta, durante su conferencia de prensa matutina, la recién asumida secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia. Sin embargo ya el lunes el propio Trump había anticipado su disconformidad con la conducta de su ex nuera, a tal punto que anticipó que estaban "analizando" la posibilidad de despedirla. "No estamos contentos. Lo estamos evaluando", respondió entonces el jefe de Estado.

Este mismo martes Trump volvió a referirse al caso y buscó despegarse de nuevo. "No, ya no era miembro de mi familia. Salió con mi hijo hace mucho tiempo. Ella se fue a Grecia, estaba haciendo un buen trabajo, pero no nos gustaba lo que leíamos... No hablé con ella, pero ya no estará allí", dijo el magnate en declaraciones a la prensa.

El mensaje de despedida de Guilfoyle en sus redes: "Estoy orgullosa de mi trabajo"

La ahora ex embajadora escribió en su cuenta de X un extenso mensaje de despedida. En él, se mostró conforme de su trabajo y aseguró sentirse "orgullosa" de haber llevado la agenda Estados Unidos Primero "al mundo".

"Servir como embajador de los Estados Unidos en Grecia ha sido el honor de toda una vida. Siempre estaré agradecido al Presidente Donald J. Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por encomendarme el extraordinario privilegio de representar al país más grande en la historia del mundo. Desde mi primer día como Embajador, he trabajado incansablemente para avanzar la agenda de "América Primero" del Presidente Trump, fortalecer nuestra alianza estratégica con Grecia y entregar victorias significativas para el pueblo estadounidense", comenzó la ex funcionaria su mensaje oficial en redes.

"Estoy especialmente orgulloso del rol que ha jugado nuestra Embajada en fortalecer el dominio energético estadounidense, avanzar la cooperación económica y asegurar que los Estados Unidos sigan siendo el líder indispensable en el sudeste de Europa", continuó Guilfoyle, y agregó: "Mi gratitud y respeto por el Presidente Trump y la Secretaria Rubio permanecen inquebrantables. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos, y siempre seré un leal partidario del Presidente Trump y su misión de Hacer a América Grande de Nuevo".

Respecto al escándalo que la envolvió y obligó a salir de la Embajada, la ex nuera del presidente Trump desmintió el tema: "Estas alegaciones son falsas, y tengo la intención de defender vigorosamente mi nombre, mi reputación y mi integridad. He dedicado mi vida profesional a luchar por la justicia, defender lo que es correcto y proteger los valores que hacen a América excepcional. No permitiré que acusaciones falsas definan mis décadas de servicio público", remató al respecto.