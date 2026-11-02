Trump lanza un plan platita: ayuda de USD15.000 millones a agricultores a dos días de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un paquete de ayudas por más de US$ 15.000 millones para los productores agropecuarios, a dos días de las elecciones legislativas de este martes, en medio de las dificultades económicas que atraviesa el sector por el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes.

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Las medidas fueron anunciadas durante las últimas semanas por el Departamento de Agricultura (USDA) y buscan aliviar los costos de producción, que aumentaron como consecuencia de la guerra con Irán y de las políticas comerciales impulsadas por la propia administración republicana.

Según informó la agencia AP, la principal medida consiste en una asistencia extraordinaria de US$ 8.000 millones destinada a compensar el incremento del precio del diésel utilizado en tractores, cosechadoras y camiones. El Gobierno todavía no precisó cuándo comenzarán los desembolsos.

El combustible registró un fuerte encarecimiento durante el último año: el precio promedio del diésel alcanzó los US$ 6,32 por galón, un 70% más que doce meses atrás. Esto representa un costo adicional de US$ 260 para llenar un tanque de 100 galones.

El paquete también contempla al menos US$ 5.000 millones en préstamos garantizados para productores ganaderos y pesqueros, US$ 1.800 millones en pagos vinculados con programas de conservación ambiental y US$ 573 millones para proyectos de fabricación de fertilizantes.

A estas iniciativas se suman US$ 57 millones para ampliar la capacidad de procesamiento de carne y US$ 86,6 millones en subvenciones para proyectos innovadores de cultivos especializados.

Por fuera de este paquete, el Departamento de Agricultura prevé desembolsar otros US$ 13.800 millones mediante programas de asistencia destinados a productores de maíz, soja, trigo y arroz que registraron pérdidas durante la campaña de 2025.

La situación del campo estadounidense también se deterioró por la guerra comercial con China, que provocó una fuerte contracción de las exportaciones agrícolas hacia ese mercado, mientras que los aranceles incrementaron los costos de adquisición de maquinaria e insumos.

Las ayudas anunciadas por Trump se dan cuando está en duda que el Partido Republicano conserve la prevalencia en varios estados del interior agrícola tradicional, que serán clave para que el oficialismo retenga la mayoría en el Congreso.

Elecciones en Estados Unidos: qué se vota este martes

Los ciudadanos estadounidenses deberán elegir la renovación del Congreso. En concreto, se vota:

Renovación de toda Cámara de Representantes: son 435 escaños por un mandato de dos años en la Cámara Baja.

Senado de los Estados Unidos: se renuevan 35 de las 100 bancas, para un mandato de seis años.

Gobernaciones estatales: 36 estados y 3 territorios votan a sus nuevas autoridades.

Legislaturas y plebiscitos locales, fiscales, sheriffes, representantes de juntas escolares, entre otros múltiples cargos locales.

Las elecciones de medio término, como su nombre lo indica, se realizan cada dos años en medio de la gestión del presidente en el mando. Para Trump serán claves, porque definen qué partido político tiene mayor presencia y control en el Congreso. Actualmente, el oficialismo repúblicano cuenta con mayoría en ambas cámaras, pero la situación podría cambiar tras el martes.