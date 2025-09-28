El exministro de Agricultura chino Tang Renjian es condenado a muerte con indulto por soborno

Tang Renjian, exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, fue condenado a muerte con indulto por soborno en un tribunal de la provincia de Jilin el domingo, según la agencia estatal de noticias Xinhua.
Tang aceptó sobornos que incluían dinero en efectivo y propiedades por valor de más de 268 millones de yuanes (37,6 millones de dólares) en diversos cargos ocupados entre 2007 y 2024, según Xinhua.
El Tribunal Popular Intermedio de Changchun suspendió su condena a muerte durante dos años, señalando que había confesado sus delitos, añadió.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El Partido Comunista de China expulsó a Tang en noviembre de 2024, seis meses después de ser investigado por el organismo de control contra la corrupción y destituido de su cargo.
La investigación de Tang fue inusualmente rápida y siguió a otras similares sobre el ministro de Defensa, Li Shangfu, y su predecesor, Wei Fenghe.
El presidente Xi Jinping inició en 2020 una campaña de purgas en el aparato de seguridad interior, con la que pretende garantizar que policías, fiscales y jueces sean "absolutamente leales, absolutamente puros y absolutamente fiables".
Tang fue gobernador de la provincia occidental de Gansu entre 2017 y 2020 antes de ser nombrado ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, según las biografías oficiales.
En enero, Xi dijo que la corrupción es la mayor amenaza para el Partido Comunista de China y sigue en aumento.
(1 dólar = 7,1328 yuanes)
Con información de Reuters