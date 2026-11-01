Florida: se estrelló un avión privado con nueve personas a bordo

Un avión privado Learjet 60, que transportaba a nueve personas, se estrelló este domingo por la tarde en Palm Beach, Florida, Estados Unidos. La aeronave había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en las Bahamas. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión realizó un descenso abrupto antes de impactar contra el suelo.

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Por el momento, la información oficial difundida no precisó las identidades de las nueve personas que viajaban en el avión.

El avión cayó en un sector habitado del condado de Palm Beach, cerca de Cresthaven, y dejó una importante cantidad de restos envueltos en llamas. El impacto se produjo en las inmediaciones de la 10th Avenue North y Military Trail, según confirmó el cuerpo de bomberos local.

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