El cantante brasileño Rick Sollo, conocido por el dúo que formó con Renner, murió a los 59 años tras un accidente de helicóptero ocurrido este lunes mientras sobrevolaba Santa Catarina. Tras un día de búsqueda, bomberos militares hallaron completamente destruida la aeronave que había desaparecido de los radares.

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A bordo también iban el empresario e influencer Bruno Avelar, el camarógrafo Paulo Soares, el piloto y el copiloto, cuyas identidades no se dieron a conocer. La tragedia tuvo lugar en el atardecer del lunes cuando las nubes dieron paso a una intensa neblina, fuerte viento y algunas lloviznas, situaciones que serán investigadas por los peritos que deberán determinar qué le pasó al helicóptero.

El grupo había despegado este lunes de la localidad de Porto Belo rumbo a la ciudad de San Joaquín. Según informó el Folha de San Pablo, el helicóptero perdió contacto en la región de Urubici, a unos 175 kilómetros de Florianópolis, en sentido al Morro da Igreja.

Parte del viaje había sido filmada y subida a las redes sociales por Soares, lo que generó una gran conmoción dado que se lo ve al cantante antes de subir a la nave e incluso en medio de la travesía cuando ya se había declarado la emergencia.

La localización de la aeronave movilizó a 40 bomberos, más de 10 vehículos, dos perros de búsqueda y rescate y drones con tecnología de identificación térmica, según informó O Globo. Tras encontrar los cuerpos, los equipos comenzaron con las labores de recuperación y de acordonamiento de la zona para el análisis forense por parte de la Policía Científica.

¿Quién fue Rick Sollo?

Rick nació en 1966 en Monte do Carmo y creció en un entorno familiar ligado a las tradiciones musicales del campo brasileño. Inició su carrera a temprana edad, pero alcanzó mayor reconocimiento al iniciar el dúo con Renner en 1986, cuando apenas tenia 20 años.

Tras años de haber actuado en bares y clubes nocturnos, el dúo lanzó su primer álbum independiente en 1991 e ingresó al mercado al año siguiente con el apoyo de Zezé Di Camargo y Luciano. Su éxito nacional llegó en 1998 con la canción "Ela é demais", consolidándose en la música sertaneja.

Junto a Renner, el artista alcanzó el éxito con canciones como "Nos bares da cidade" (En los bares de la ciudad), "Filha" (Hija), "Só pensando em você" (Sólo pensando en ti), "Eu mereço" (Me lo merezco), "Só dá você na minha vida" (Sólo tú en mi vida), "Muleca" (Niña) y "Nóis tropea, mas não cai" (Tropezamos, pero no nos caemos).

Rick también destacó como compositor y productor musical. A lo largo de su trayectoria, escribió canciones para artistas como Chitãozinho & Xororó, Daniel, Gian & Giovani, Zezé Di Camargo & Luciano y Eduardo Costa.