Ocho militares peruanos murieron en un accidente de helicóptero Mi-17 ocurrido en la remota zona amazónica de Sonabamba, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), durante un operativo para extraer a una patrulla militar. Entre los fallecidos figura el capitán de la Fuerza Aérea del Perú Bruno Rivas Zegarra, quien integró el traslado aéreo del papa León XIV durante su visita al país.

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¿Cómo fue el accidente y quiénes eran las víctimas?

De acuerdo con el comunicado del Comando Especial VRAEM, cinco de los fallecidos pertenecían a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y tres al Ejército, mientras que el único sobreviviente fue trasladado consciente a Lima para recibir atención médica especializada. Las autoridades informaron que las causas y el momento exacto del siniestro son materia de investigación.

Los militares fallecidos identificados en el reporte son:

Fuerza Aérea del Perú (FAP): el capitán Bruno Rivas Zegarra (copiloto de la aeronave matrícula 636), los suboficiales de primera Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera , y los suboficiales de segunda Luis Álcantara Castillo y Marcos Palomino Ayme .

Ejército del Perú: los integrantes de la patrulla Segundo Pereira Huayambe, Carlos Huanilo Santamaria y Crisólogo Contreras Huamán.

El único sobreviviente, Enzo Espinoza Roque, habló con la prensa al llegar a Lima: "Tengo los mejores soldados, soldados que siempre, pese a las dificultades, estuvieron para afrontar las cosas más difíciles. Sin ellos no hubiera tenido éxito las misiones que nos encomendaron", expresó, según consignó el diario La República.

¿Quién era Bruno Rivas Zegarra?

Oriundo del departamento de Piura, Bruno Rivas Zegarra se desempeñaba como piloto de la FAP y había participado en misiones de asistencia y traslados oficiales. En 2017 llevó ayuda humanitaria al distrito de Tambogrande, donde destacó el valor de su labor: "El helicóptero nos lleva por todos lados. Estoy muy feliz, estos vuelos salen de la nada y es una sorpresa y alegría. Siempre estamos para ayudar".

Este año, además, piloteó uno de los cuatro helicópteros Mi-17 —denominados Papacóptero FAP— que trasladaron al papa León XIV y a su comitiva entre Chiclayo y Cajamarca durante la visita papal a Perú. Tras conocerse su fallecimiento, la institución educativa Técnico FAP Manuel Polo Jiménez, de la promoción 2010, lamentó la pérdida de su exalumno y envió condolencias a su familia.

¿Qué ocurre en la zona del accidente en el VRAEM?

El siniestro ocurrió cerca de Sonabamba, en el valle amazónico del VRAEM, un territorio de más de 48.000 kilómetros marcado por la presencia de laboratorios de cocaína y por remanentes del extinto grupo Sendero Luminoso.

Según los reportes sobre la dinámica de la zona, los remanentes senderistas brindan seguridad a los traslados de cocaína que las redes del narcotráfico sacan por vía terrestre hacia el Pacífico —con destino final en Europa— y mediante un puente aéreo hacia Bolivia a través de avionetas y pistas clandestinas que suelen ser reconstruidas tras los operativos de las fuerzas de seguridad.