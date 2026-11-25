El papa León XIV designó este miércoles al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como coordinador del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, un organismo creado para reorganizar el trabajo de la Iglesia católica en las cárceles. Además, nombró al sacerdote argentino Gabriel Marcelo Viola Casalongüe como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano, un cargo de alta importancia dentro de la secretaría que coordina Pietro Parolin.

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Según confirmó Vatican News, las dos designaciones fueron anunciadas por el Vaticano y representan "un nuevo reconocimiento a integrantes de la Iglesia argentina" dentro de la estructura eclesiástica. En el caso de García Cuerva, su nombramiento "está relacionado con su trayectoria en el trabajo pastoral" con personas privadas de la libertad.

El nuevo organismo de García Cuerva dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y tendrá como misión ofrecer orientaciones pastorales y lineamientos para quienes trabajan en el ámbito penitenciario. El arzobispo porteño ejercerá como coordinador durante un período de cinco años y contará con al menos tres consejeros especializados en esta tarea.

El pedido de León XIV para reformar la estructura de acompañamiento carcelario en la Iglesia

La designación de García Cuerva se produjo en el marco de una reforma impulsada por León XIV mediante el decreto papal In carcere eram, et venistis ad me (Estuve en la cárcel y vinieron a verme). A través de este documento, el pontífice suprimió la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC) y creó el Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria.

El nombramiento no resultó sorpresivo. En diciembre del año pasado, el Papa ya había elegido al arzobispo de Buenos Aires como delegado pontificio para la comisión que ahora fue disuelta. Su experiencia en la pastoral carcelaria y su participación en distintas iniciativas vinculadas con las personas detenidas fueron antecedentes centrales para asumir la coordinación del nuevo espacio.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, será el nuevo titular del área de pastoral carcelaria.

Según explicó Vatican News, la intención de León XIV es establecer una estructura más ágil y flexible, orientada "al servicio, el diálogo y el acompañamiento". El objetivo es que quienes trabajan en las cárceles reciban formación y asistencia adecuadas, mientras que las personas privadas de la libertad puedan atravesar su tiempo de aislamiento como "una oportunidad" de transformación espiritual.

El título del decreto recupera un pasaje del Evangelio de Mateo (25, 36), en el que Jesús recuerda a sus discípulos la importancia de visitar a quienes están presos. La referencia "expresa el sentido pastoral" que el pontífice busca imprimirle a esta nueva etapa de la Iglesia en el ámbito penitenciario.

García Cuerva, de 58 años, también fue uno de los anfitriones del Papa durante su reciente e histórica visita a la Argentina. Entre las actividades de aquella agenda se destacó la visita de León XIV a la cárcel de Devoto.

Gabriel Viola Casalongüe, el argentino que estará a cargo del protocolo del Vaticano

La segunda designación recayó sobre monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, quien fue nombrado jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado. Nacido en Paraná el 24 de enero de 1974, Viola Casalongüe fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y cuenta con una licenciatura en Teología Dogmática. Ingresó al servicio diplomático vaticano el 1° de julio de 2011, durante el pontificado de Benedicto XVI.

Gabriel Viola Casalongüe, el nuevo jefe del protocolo del Vaticano.

A lo largo de su carrera trabajó en las nunciaturas apostólicas de Liberia, El Salvador y Filipinas. Posteriormente se desempeñó en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y también fue director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica.

Su llegada al puesto tiene un carácter histórico: es el primer argentino en convertirse en jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano. Desde esa función tendrá a su cargo aspectos protocolares de la relación de la Santa Sede con los 185 embajadores acreditados, correspondientes a 183 países, la Unión Europea y la Orden de Malta.