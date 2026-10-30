A menos de una semana de las elecciones intermedias en Estados Unidos, se reveló que la inflación de septiembre alcanzó el 3,1%, mientras que la economía registró un crecimiento del 3,4% durante el tercer trimestre de 2026. Los datos fueron publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) en el informe mensual. El dato inflacionario subió por segundo mes consecutivo, después de un período de estabilización entre junio y julio de este año.

{{{htmlAmp}}}

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), uno de los indicadores de inflación más seguidos por la Reserva Federal, registró una suba mensual del 0,5%. Se trató del mayor incremento desde marzo, cuando comenzó el primer mes completo de la guerra con Irán.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía por su volatilidad, se aceleró hasta el 3,1% interanual. El dato agrega presión sobre la política monetaria estadounidense, que busca contener los aumentos de precios sin frenar la actividad económica.

La publicación llegó a menos de una semana de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para la próxima semana, que mantienen en vilo a la Casa Blanca y al presidente Donald Trump. Distintos legisladores del Partido Demócrata le salieron al cruce al magnate republicano tras la difusión del informe.

Los demócratas que cuestionaron a Trump por la aceleración inflacionaria

Brendan Boyle, presidente demócrata de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, afirmó que el informe "confirma que la inflación sigue demasiado alta" y responsabilizó directamente a Trump. Responsabilizó a "la desastrosa guerra con Irán" y a los recortes en salud.

"El informe de hoy confirma lo que las familias trabajadoras ya saben: la inflación es demasiado alta y el presidente Trump tiene la culpa. En lugar de cumplir su promesa de bajar los precios 'desde el primer día', ha hecho todo lo posible para encarecer la vida. Los trabajadores de todo el país están teniendo dificultades para llegar a fin de mes debido a los aranceles impuestos por Trump, sus recortes en la atención médica y su desastrosa guerra contra Irán", afirmó el diputado demócrata en una declaración pública este jueves.

Otra legisladora que opinó sobre el tema fue Elizabeth Warren, senadora demócrata y principal representante de la minoría en la Comisión de Banca del Senado, quien afirmó que las familias estadounidenses "pagaron más por la gasolina, la vivienda y la atención médica durante septiembre". También afirmó que, desde la llegada de Trump al poder, los hogares "afrontan un costo promedio adicional de US$3.772 por la inflación".

La Reserva Federal mantiene las tasas y el PBI supera las previsiones

En paralelo con los datos de inflación, la BEA informó que el Producto Bruto Interno (PBI) estadounidense creció un 3,4% en el tercer trimestre. El resultado superó el registro del segundo trimestre, cuando la expansión había sido del 2,2%, como así también las previsiones de los economistas, que esperaban un crecimiento del 3,1%.

Las inversiones, el consumo de los hogares y el gasto público fueron los principales motores de la expansión entre julio y septiembre. De esta manera, la economía mostró una recuperación respecto de la desaceleración registrada durante el período anterior, aunque el crecimiento quedó por debajo del 3,9% proyectado para el tercer trimestre de 2025.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

En materia monetaria, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió el miércoles mantener las tasas de interés de referencia en un rango de entre el 3,75% y el 4%. La decisión llegó después del aumento aplicado en septiembre, que había sido el primero desde 2023.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sostuvo que el organismo seguirá atento a la evolución de los indicadores económicos. "El periodo que tenemos por delante está repleto de información", afirmó durante una conferencia de prensa, en referencia a los acontecimientos internacionales y a los datos que deberán evaluar las autoridades monetarias.