La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) resolvió este miércoles dejar sin cambios las tasas de interés, en una decisión que coincidió con las previsiones del mercado.

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La autoridad monetaria estadounidense conservó los tipos de interés dentro de la banda de 3,75% a 4%, tal como anticipaban los operadores financieros.

Sin embargo, la resolución no contó con unanimidad: dos de los diez integrantes que participaron de la votación se pronunciaron a favor de incrementar las tasas.

Por otra parte, se mantuvieron las observaciones sobre la resiliencia del gasto doméstico, la fortaleza de la productividad, la solidez de la inversión de capital, la creación de empleo al ritmo de la fuerza laboral y la baja variación del desempleo.

Entre los principales desafíos que enfrenta la Reserva Federal figura el repunte de la inflación anualizada, que alcanzó el 3,7% en septiembre, impulsada por el encarecimiento de la energía a raíz del conflicto con Irán.

El factor político y las consecuencias en Argentina

Aunque una suba de las tasas habría sido una herramienta para contener el incremento de los precios, esa alternativa también implicaba el riesgo de afectar la expansión de la economía o deteriorar el mercado laboral.

A este escenario se suma un nuevo elemento de incertidumbre: las elecciones legislativas del próximo martes, que determinarán si el Partido Republicano o el Demócrata tendrán el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

A lo largo de su gestión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reclamó públicamente que la Reserva Federal aplicara recortes de las tasas de interés de manera inmediata y acelerada, pero un resultado favorable a los demócratas podría darles mayores herramientas a la oposición para desalentar esta posibilidad.

Tras el incremento más reciente, los inversores intentaban identificar indicios sobre la duración de las condiciones monetarias restrictivas y la posibilidad de que resulten necesarios nuevos ajustes. Dado que la inflación continúa siendo la mayor inquietud, la Reserva Federal optó por una postura de espera sin descartar ninguna alternativa.

En el caso de la Argentina, la principal consecuencia se manifiesta en el encarecimiento del capital. La persistencia de tasas elevadas en Estados Unidos lleva a los inversores a exigir mayores compensaciones para exponerse a economías emergentes, una situación que repercute sobre las condiciones de financiamiento, las cotizaciones de los bonos y el riesgo país.

Con todo, el mantenimiento de las tasas decidido hoy por la Fed resultad una relativa buena noticia para el gobierno de Javier Milei, ya que una suba hubiera implicado el riesgo de una mayor huida de capitales en momentos en los que los mercados argentinos se vieron golpeados por el desplome de los mercados en Brasil tras las elecciones del último domingo.