El acróbata argentino Agustín Baccega, detenido por el ICE de Donald Trump a principios de noviembre, contó ante la prensa cómo vive sus días de detenido en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, mientras espera una audiencia para definir si puede recuperar la libertad bajo fianza. Afirmó que llora "todos los días" por la distancia con su esposo, Gustavo Romanello, quien también fue aislado y llevado a otra cárcel del mismo estado. Además, explicó que todo esto ocurre a pocos días de su aniversario de casados, que se cumple el próximo fin de semana.

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Baccega y Romanello viven en Orlando desde 2023. Fueron interceptados el 7 de noviembre por un tres policías vestidos de civil, según afirmaron, mientras desembarcaban en el Aeropuerto de Arizona, donde viajaban hacia el velorio de un amigo en común. Ninguno de los dos opuso resistencia y respondieron a los pedidos de los efectivos. "No nos maltrataron para nada, pero es una situación bastante estresante", explicó Baccega este lunes, durante una entrevista telefónica con el canal mexicano Telemundo, donde pudo relatar la situación que viven.

Sin embargo Baccega hizo hincapié en que, lo que más le pesa, es la separación. Ambos están casados desde 2020 y están alojados en centros distintos dentro del mismo estado, sin posibilidad de verse ni comunicarse a diario. "De hecho, el próximo domingo es nuestro aniversario de casados”, explicó Baccega con la voz quebrada. "Lloro todos los días. Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante", agregó.

Gustavo Romanello y Agustín Baccega, juntos.

Apenas sí le permitieron recibir una carta de su esposo, escrita con puño y letra. Eso le permitió saber, según dijo, que su esposo "también atraviesa el encierro con dificultad".

"Me dijo habían cancelado una audiencia que esperaba con ansias, ya que creía que podría ser una ocasión para vernos o hablar personalmente", afirmó Baccega en la entrevista. Inmediatamente después, señaló que entre ambos se dan "fuerza", mientras espera poder defender sus pedidos de libertad bajo fianza y reencontrarse pronto.

La explicación del abogado de la pareja

El abogado Ray Ybarra Maldonado, confirmó que ambos tienen solicitudes de asilo pendientes y reclamó su liberación para que puedan continuar sus casos fuera de los centros de reclusión. Si bien reconoció que una solicitud de asilo en trámite o un permiso de trabajo vigente "no otorgan por sí solos estatus migratorio regular", se mantuvo crítico en la necesidad de mantenerlos detenidos mientras avanzan sus expedientes. "Deberían poder continuar sus casos migratorios sin ser sometidos a una detención innecesaria", sostuvo.

Por su parte Baccega declinó hablar sobre los motivos específicos de sus solicitudes de asilo, por indicación del propio Maldonado. Sí precisó que, al momento del arresto, intentaron explicarle a los agentes que contaban con permisos de trabajo y solicitudes en trámite. Sus familiares sostuvieron que esas autorizaciones laborales son válidas hasta 2029.