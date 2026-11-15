Romanello fue trasladado al Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega quedó alojado en el Centro de Detención de Eloy, ambos en el estado de Arizona.

Un matrimonio de acróbatas argentinos que reside en Estados Unidos desde hace seis años fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al bajar de un avión en Phoenix, Arizona. Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo y permanecen bajo custodia migratoria desde hace más de una semana, separados en distintos centros de detención.

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El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre en el aeropuerto internacional Sky Harbor de Phoenix. Según reconstruyeron sus allegados, minutos después de que la pareja aterrizara, dos hombres vestidos de civil interceptaron a Baccega y lo esposaron. Cuando Romanello se acercó para preguntar adónde se llevaban a su esposo, los agentes también lo detuvieron.

La reconstrucción de los amigos de la pareja y la versión oficial del ICE

El arresto generó un fuerte contrapunto respecto a la situación legal de ambos artistas. De acuerdo con el testimonio de Jonathan Batchelor, un amigo cercano que organizó una campaña solidaria para costear la defensa legal, ambos viven en territorio estadounidense desde 2020, cuentan con permisos de trabajo válidos, tributan regularmente y mantienen toda su documentación en regla.

"Durante más de seis años han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, deleitando tanto a niños como a adultos en Orlando y Arizona. Cada uno tiene un trabajo de tiempo completo y otro de medio tiempo", subrayó Batchelor. En la misma línea, la artista Yasmina de Haro destacó su trayectoria en parques temáticos y espectáculos acrobáticos de primer nivel y remarcó que "tienen todo legalizado y esto no fue impedimento para que los detengan".

Sin embargo, la posición oficial del ICE fue diferente. La agencia federal confirmó que los dos argentinos habían ingresado de manera documentada al país, pero sostuvo que habían excedido los períodos de permanencia autorizados. Además, el organismo aclaró que contar con una autorización para trabajar no implica necesariamente tener un estatus migratorio regular ni impide que una persona pueda ser detenida o enfrentar un procedimiento de deportación.

Incomunicados y en condiciones precarias

Tras el operativo en la terminal aérea, el matrimonio fue separado. Romanello fue trasladado al Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega quedó alojado en el Centro de Detención de Eloy, ambos en el estado de Arizona.

Recién cuatro días después de la detención sus allegados pudieron establecer un breve contacto con ellos. Según relataron, las condiciones de alojamiento son severas: recién al cuarto día bajo custodia recibieron una manta y una toalla cada uno; cada mensaje de texto tiene un costo de 35 centavos de dólar y las llamadas telefónicas llegan a cobrarse hasta 55 dólares por menos de 20 minutos y hasta el momento no se les permiten visitas.

En el plano judicial, Romanello tiene programada una audiencia de fianza para el próximo miércoles, mientras que Baccega todavía aguarda que la Justicia fije una fecha para evaluar su situación procesal. Frente a los elevados costos de representación, sus amigos lanzaron una colecta en la plataforma GoFundMe que ya superó los 50.000 dólares.

El reclamo de los abogados contra el operativo del ICE

La defensa legal de los argentinos quedó a cargo del estudio Ybarra Maldonado Law Group, que emitió un duro comunicado para exigir su liberación inmediata y cuestionar el accionar de los agentes federales en las terminales aéreas.

"Instamos a los funcionarios electos locales a denunciar las tácticas del ICE en el aeropuerto y exigir rendición de cuentas", señaló el bufete, según consignó La Nación. Su fundador, el abogado Ray Ybarra Maldonado, sostuvo que el caso expone "las absolutas injusticias que el ICE perpetra a diario".

"Dos personas vinieron a Arizona a despedir a un ser querido y, en cambio, fueron puestas bajo custodia migratoria. Detrás de cada arresto hay seres humanos, familias y comunidades obligadas a sufrir las consecuencias. Exigimos que el ICE libere a Agustín y a Gustavo de inmediato", concluyó el letrado.